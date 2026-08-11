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Vandalizan la sede del PSdeG en Ferrol: «Traidores esclavos de Marruecos»

La formación socialista condena el ataque y este tipo de mensajes promovidos «por la extrema derecha y que el PP normaliza en sus discursos»

Imagen de la sede socialista vandalizada.

Imagen de la sede socialista vandalizada. / FDV

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R. S. C.

Santiago

El PSdeG ha denunciado un nuevo ataque contra la Casa do Pobo de Ferrol, sede local del partido, que ha amanecido con una pintada en la que se puede leer «Traidores esclavos de Marruecos», a raíz de lo ocurrido en Ceuta las últimas semanas. Al respecto, la secretaria de Organización, Lara Méndez, ha vinculado con la «preocupante polarización política» y la «normalización de mensajes de confrontación» promovidas «por la extrema derecha y que el PP normaliza en sus discursos».

«Son una agresión directa a la convivencia democrática», ha asegurado la responsable socialista, que ha lamentado que cuando «se normaliza el odio, el insulto y la demonización de quien piensa diferente, se acaba generando un caldo de cultivo para la intolerancia y la violencia política».

Frente a estas actitudes, la secretaria de Organización del PSdeG ha reivindicado «democracia, convivencia y libertad». Del mismo modo, el secretario local del PSOE, Ángel Mato, ha atribuido estas pintadas a los «mensajes ultras» que, ha señalado, «inundan el debate público».

Asimismo, ha advertido de que no se trata de acciones dirigidas únicamente contra el PSOE, sino que «esconden el ideario xenófobo y racista que difunden los radicales». Los socialistas ferrolanos han avanzado que este mismo martes presentarán una denuncia ante la Policía Nacional.

Ferrol en Común comparte la condena

Por su parte, la formación Ferrol en Común ha emitido un comunicado en el que rechaza estas pintadas y ha trasladado su apoyo a los compañeros del PSOE ante un comportamiento que ha tachado de «vandálico e incívico».

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«Este tipo de actuaciones son fruto de los discursos que solo buscan crispar a la sociedad y embarrar la convivencia, siendo absolutamente injustificables en una sociedad democrática como la nuestra», subraya. En este contexto, ha demandado una condena unánime de la corporación y la investigación exhaustiva de los hechos.

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