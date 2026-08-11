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La Policía Nacional despliega un amplio dispositivo en toda Galicia para garantizar la seguridad durante el eclipse del 12 de agosto

Se desplegará un dispositivo especial de prevención y seguridad en las zonas de mayor concentración de personas.

Participarán unidades policiales especiales para garantizar la seguridad ciudadana y la movilidad durante una jornada excepcional.

En A Coruña, el dispositivo será especialmente reforzado con motivo de la celebración del Trofeo Teresa Herrera de Futbol.

Un dipositivo de Policía Local y Nacional en una imagen de archivo.

Un dipositivo de Policía Local y Nacional en una imagen de archivo. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

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R. V.

La Policía Nacional establecerá un dispositivo especial de seguridad y prevención en Galicia con motivo del eclipse solar que tendrá lugar mañana, miércoles 12 de agosto.

El cuerpo policial reforzará su presencia en aquellos lugares que puedan registrar una mayor afluencia de personas, con especial atención a playas, miradores, parques y otros espacios abiertos para contemplar el eclipse, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar el normal desarrollo de la jornada.

El dispositivo contará con la participación de un gran despliegue de unidades especializadas (Unidades de Intervención, Caballería, Medios Aéreos, Guías Caninos, Subsuelo, Brigada Móvil), que trabajarán de forma coordinada con Policía Local y los Servicios de Emergencia para garantizar la seguridad de las personas, prevenir incidentes y facilitar la movilidad durante toda la jornada.

A Mariña, siendo la zona de mayor incidencia la localidad de Viveiro, se perfila como una de las zonas de Galicia desde la que se podrá disfrutar de una mejor visibilidad, circunstancia que atraerá a un elevado número de personas a distintos puntos del litoral e interior de la comarca, ante esta previsión, se reforzará la zona.

Fútbol y eclipse

La ciudad de A Coruña vivirá una situación especialmente singular, ya que el eclipse coincidirá con la celebración del trofeo Teresa Herrera de Futbol entre el Deportivo y el Real Madrid a las 21 horas.

La coincidencia de ambos acontecimientos hace prever una importante concentración de personas y desplazamientos en la ciudad, especialmente durante la franja horaria comprendida entre el inicio del eclipse y la finalización del encuentro.

Por este motivo, se establecerá un dispositivo específico de seguridad y movilidad en la ciudad, con especial atención al entorno del estadio de Riazor, accesos y vías de circulación, así como a las zonas de mayor concentración de personas.

La Policía Nacional recomienda a quienes acudan a la ciudad, planifiquen con antelación sus desplazamientos, utilicen preferentemente el transporte público y eviten desplazamientos innecesarios en el vehículo privado, durante las horas de mayor afluencia

Desde el cuerpo policial han hecho un llamamiento a la ciudadanía «para que disfrute de este fenómeno astronómico de forma segura, adoptando las medidas de protección necesarias y evitando conductas que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas». Así mismo, han recordado que la prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para que todos puedan disfrutar de este acontecimiento excepcional con total seguridad.

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Ante cualquier incidencia o situación de emergencia, llama inmediatamente al 091.

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