Luis Wizner, Laura Carracedo y Sergio Martín, entre los nuevos deportistas gallegos de alto nivel

Galicia suma una nueva hornada de deportistas reconocidos oficialmente por su rendimiento. La Xunta acaba de incorporar nuevos nombres al listado de deportistas gallegos de alto nivel, una condición administrativa que acredita resultados deportivos destacados y que permite acceder a medidas pensadas para facilitar la compatibilidad entre la competición, los estudios y la vida laboral. La resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia incluye además renovaciones y actualizaciones de deportistas que ya formaban parte de esta élite, entre ellos figuras consolidadas como Antía Chamosa, Lucía Rodríguez o Diego Romero.

Entre los nuevos reconocimientos aparecen representantes de distintas disciplinas y puntos de la comunidad, desde el atletismo y el piragüismo hasta la vela, el remo o la esgrima. La nómina refleja el crecimiento de una cantera gallega cada vez más amplia y diversa y eleva de nuevo el número de deportistas que cuentan con algún tipo de reconocimiento oficial por parte de la Xunta.

La resolución, sin embargo, no concede un premio ni una distinción honorífica. Ser reconocido como deportista gallego de alto nivel implica obtener un estatus oficial durante un periodo determinado —habitualmente cinco años— que da acceso a medidas específicas de apoyo. Entre ellas se encuentran facilidades para compatibilizar exámenes y competiciones, determinadas reservas de plazas en estudios y residencias universitarias, acceso a convocatorias de ayudas o ventajas para conciliar la carrera deportiva con el trabajo.

No todos los nombres que aparecen ahora en el DOG estrenan esa condición. Algunos deportistas ya la tenían reconocida y ven actualizada o ampliada su vigencia. Es el caso de la marchadora pontevedresa Antía Chamosa y de su hermano Daniel, de la internacional de bádminton Lucía Rodríguez, de la triatleta Carla Guisande o del piragüista Diego Romero. Todos ellos llevan años instalados en la élite y cuentan ya con un amplio historial de resultados nacionales e internacionales.

La lista sí incorpora, en cambio, nuevos deportistas cuya condición comienza a contar desde esta resolución. Entre ellos figuran jóvenes y especialistas de múltiples disciplinas que pasan a integrarse oficialmente en el deporte gallego de alto nivel durante los próximos cinco años.

Vigo y su área ganan protagonismo

La nueva relación deja también una presencia destacada de deportistas vinculados a Vigo y su entorno. Entre las nuevas incorporaciones figura el regatista Luis Wizner Pérez-Lafuente, del Real Club Náutico de Vigo, uno de los jóvenes valores de la vela ligera gallega y habitual de las principales competiciones nacionales en la clase 420.

También obtiene el reconocimiento de deportista de alto nivel la remera Laura Carracedo Videira, de Redondela y vinculada al Club de Remo Chapela. Formada en la cantera redondelana, Carracedo ha desarrollado buena parte de su trayectoria en la liga de traineras y regresa ahora al primer plano del deporte gallego con esta consideración oficial.

Otro de los nuevos nombres con sello vigués es Sergio Martín Otero, del Club de Esgrima Vigo El Olivo. Especialista en florete, Martín ha competido en campeonatos autonómicos y nacionales y pasa ahora a formar parte del grupo de deportistas de alto nivel reconocido por la Xunta.

El área de Vigo también aporta nuevas incorporaciones en la categoría de alto rendimiento. Es el caso de Alicia Campo Bastos e Iria Benaches Gilsanz, ambas vinculadas al Balonmano Porriño. Campo es una de las jugadoras más experimentadas del conjunto porriñés y acumula una larga trayectoria en División de Honor, mientras que Benaches representa a la nueva generación que ya ha dado el salto al primer equipo.

Junto a estas nuevas incorporaciones aparecen deportistas del área que ya tenían la condición y ahora la mantienen actualizada. Uno de los nombres más conocidos es el de Lucía Rodríguez García, natural de Salvaterra de Miño y formada en el Club Bádminton As Neves, convertida en los últimos años en una de las principales especialistas españolas de dobles. También figura Carla Guisande Vieito, vinculada a O Porriño y con una extensa trayectoria en triatlón y pentatlón moderno.

La comarca del Morrazo vuelve a estar representada por el piragüista José Javier Piñeiro Budiño, del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón, cuyo reconocimiento continúa vigente. Su trayectoria incluye resultados destacados en paracanoe y pruebas nacionales e internacionales.

Una élite cada vez más numerosa

La publicación de esta nueva resolución se produce en un momento de fuerte crecimiento del deporte gallego de alto nivel. El número de deportistas con esta condición se ha más que duplicado en los últimos años. A finales de 2022 Galicia contaba con 643 deportistas gallegos de alto nivel; actualmente son 1.461. Si se suman las categorías de alto rendimiento, rendimiento de base, técnicos, árbitros y reconocimientos vitalicios, el colectivo supera ya las 1.900 personas.

Ese crecimiento no significa que todos sean nuevos cada año. La condición se mantiene durante varios ejercicios, por lo que las sucesivas resoluciones incorporan nuevos nombres mientras otros conservan o renuevan el reconocimiento obtenido anteriormente. De ahí que figuras consagradas aparezcan junto a jóvenes que se estrenan ahora en el listado.

Más allá de las cifras, el objetivo de este sistema es evitar que alcanzar la élite deportiva implique renunciar a los estudios o a una carrera profesional. Para muchos de los deportistas que aparecen ahora en el DOG, esa acreditación puede traducirse durante los próximos años en algo mucho más práctico que una distinción: tiempo, flexibilidad y apoyo para seguir compitiendo al máximo nivel.