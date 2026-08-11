Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

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R. S. C. Bomberos foresales trabajan en la extinción de un incendio en Rianxo. / Noe Parga Medio Rural acuerda con los sindicatos mejoras salariales para agentes y bomberos del servicio de extinción de incendios La Consellería de Medio Rural firmó este lunes con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT mejoras retributivas para el colectivo de agentes forestales y facultativos medioambientales, así como para los bomberos forestales fijos discontinuos del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta. Estos acuerdos suponen «un refuerzo presupuestario de seis millones de euros». Más información.

La directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, durante la presentación del balance climático del mes de julio / FdV Galicia registra el julio más cálido desde que hay registros y la Xunta advierte que el calor persistirá en agosto El calor está pegando fuerte y la previsión es que en agosto el tiempo continuará siendo seco y cálido. Según el balance de Meteogalicia, el pasado mes de julio fue el más caluroso desde que hay registros —se empezaron a recopilar datos en 1961—. Así, la temperatura máxima se situó de media en 29 grados, lo que supone una anomalía de 3,5 grados respecto a valores históricos. Desde la Xunta anticipan un verano de «récord». Más información.

Paula Pérez Centro de coordinación de incendios de la Xunta, en Ourense. / Iñaki Osorio La Xunta prepara un sistema con IA para decidir qué medios enviar a cada incendio Creará un «despacho semiautomático», supervisado por un operador, que propondrá qué recursos destinar a la extinción en función de la disponibilidad del operativo, de las mejores rutas de acceso o de si hay varios fuegos simultáneos. La noticia, aquí.

Nicolás Davila Estado del río Lérez en la presa de Monte Porreiro. / RAFA VÁZQUEZ El Lérez eleva la alerta con las primeras prohibiciones para el consumo de agua Augas de Galicia veta desde ahora el llenado de piscinas o el lavado de coches en un nuevo grado de emergencia en el río. Coincide con los cortes nocturnos de suministro en zonas de Poio. La noticia, aquí.

La Brilat de Pontevedra inicia su despliegue para vigilar los montes contra los incendios El Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia han activado este lunes, de manera oficial el despliegue de los efectivos militares en los montes de la comunidad autónoma bajo el amparo de la "Operación Centinela Gallego". Este dispositivo tiene el objetivo de intensificar las tareas de prevención, disuasión y detección de incendios forestales durante el período de máximo riesgo del verano. La campaña de este año destaca por el despliegue de 35 patrullas terrestres pertenecientes a las Fuerzas Armadas, treinta de la Brigada Galicia VII, la Brilat de Pontevedra, y cinco del Tercio Norte de Infantería de Marina, con sede en Ferrol. Estas patrullas realizarán labores continuas de vigilancia en 39 municipios pertenecientes a los ocho distritos forestales con mayor vulnerabilidad histórica ante el fuego. Lee la noticia completa aquí

La montaña de Ourense entra en aviso amarillo por altas temperaturas La montaña ourensana estará este lunes en nivel 1 de alerta, amarillo, por un episodio de calor. La Xunta activa este sistema dentro del plan de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas, a partir de los datos de MeteoSalud y MeteoGalicia. Precisamente, según MeteoGalicia, una masa de aire cálido procedente del sur de la península Ibérica comenzará a entrar en Galicia a partir de este lunes, por lo que la situación, combinada con las altas presiones que dejarán los cielos despejados, provocará un incremento de las temperaturas entre el lunes y el martes, aunque podría alargarse hasta el viernes. Más información, aquí

Controlado el incendio forestal en el concello ourensano de Baltar tras quemar 120 hectáreas durante 24 horas El fuego volvió a la provincia de Ourense este fin de semana. El sábado se declaró un incendio forestal en el concello de Baltar, en la parroquia de Garabelos do Bouzo, que tras 24 horas activo quedó controlado a las 21.42 horas de este domingo, después de afectar, según las estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, a 120 hectáreas de terreno. Más información, aquí

Estabilizado el incendio forestal en el concello ourensano de Baltar tras quemar 120 hectáreas El incendio forestal declarado este sábado en el concello de Baltar, en la parroquia de Garabelos do Bouzo, ha quedado estabilizado sobre las 13.41 horas de este domingo. Según datos de la Consellería de Medio Rural, el fuego afectó a una superficie aproximada de 120 hectáreas. La noticia completa aquí.