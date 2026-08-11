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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano

Localidades como Vigo han superado el récord de temperatura máxima para un mes de julio

Un incendio declarado en Barra sorprendió a vecinos y turistas este lunes, requiriendo la presencia de medios aéreos y terrestres.

Un incendio declarado en Barra sorprendió a vecinos y turistas este lunes, requiriendo la presencia de medios aéreos y terrestres. / Gonzalo Núñez

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R. V.

Vigo

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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