Galicia vuelve a alcanzar esta semana los 40 ºC: una cuarentena de concellos en alerta naranja

Galicia se prepara nuevamente para el calor. Tras esquivar en buena medida lo peor de estas últimas semanas, durante los próximos días parte del sur y el interior de la comunidad estarán en alerta debido a las altas temperaturas que, en el caso de Ourense, alcanzarán los 40 ºC.

Los mercurios han empezado a subir ya este martes debido a la entrada de aire cálido desde el sur de la península, y la previsión es que el miércoles y jueves continúen la misma senda. Galicia quedará así bajo la influencia de las altas presiones situadas sobre el centro de Europa, aunque según ha informado MeteoGalicia estas comenzarán a reducir su impacto a partir del viernes permitiendo que disminuyan tanto las temperaturas máximas como las mínimas.

Las de esta semana serán así temperaturas elevadas para esta época del año, por lo que la Xunta ha activado la alerta naranja de riesgo medio para la salud debido al calor en 41 de los 313 municipios gallegos. Se trata de las zonas del interior de Pontevedra (Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces), de la montaña de Ourense (O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo) y de Valdeorras (O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras).

También se prevén altas temperaturas en la zona del Miño de Pontevedra (por encimade los 34 ºC), del sur de Lugo (más de 36ºC) y en el Miño de Ourense (más de 39 ºC), tanto a lo largo del miércoles como del jueves.

En este contexto, la provincia de A Coruña es la que más esquiva este episodio de calor. De hecho, mientras que otras ciudades como Lugo o Santiago tendrán el miércoles máximas de 35 ºC y 33 ºC respectivamente, la ciudad herculina apenas alcanzará los 24ºC. Otras urbes, como Vigo y Pontevedra, se quedarán en los 28 ºC y 30 ºC. Ourense, por su parte, será uno de los puntos más calientes de la comunidad, con una previsión de hasta 39 ºC el miércoles y de 40 ºC el jueves.

Aumenta el riesgo de incendios

Con este aumento de las temperaturas repunta también el riesgo de incendios. De este modo, Galicia pasará de no tener ningún municipio en riesgo extremo a rondar la docena el miércoles, que será el día de mayor peligro de la semana. El jueves el peligro bajará ligeramente y desaparecerán los concellos en riesgo extremo, aunque buena parte del interior de Ourense seguirá en niveles muy altos. Ya el viernes, con el descenso de las temperaturas, se reducirá de forma más generalizada, aunque todavía persistirán zonas de riesgo muy alto y algún municipio del este de Ourense volverá a situarse en nivel extremo.