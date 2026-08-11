Adiós a los mostradores abiertos en los centros de salud: el Sergas ensaya con cabinas individuales para proteger la intimidad de los pacientes

Acudir al médico nunca es plato de buen gusto. Bien sea por enfermedad, para renovar una baja o para hacer análisis, ir al centro de salud nunca es un plan apetecible. Y si contar las intimidades al sanitario dentro de la consulta ya puede resultar incómodo, más lo es aún tener que hacerlo en el mostrador de la entrada, con una fila de personas detrás a las que solo separa el decoro y el respeto por la privacidad ajena que, por mucho que quieran, no les impide oírlo todo. Este es el mal trago que la Xunta de Galicia se ha propuesto evitar a los pacientes de la comunidad, con un proyecto piloto que busca eliminar estos espacios abiertos a favor de cabinas individualizadas que empezará a funcionar antes de que acabe el verano.

Esta fase piloto del proyecto forma parte de la Estratexia de humanización de los centros sanitarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas), e inicialmente se probará en seis centros de salud. En los de Ordes y Os Rosales (A Coruña), ya se están llevando a cabo las obras, con el objetivo de que estén terminadas este mismo verano; y más adelante se harán también en los de Pontedeume, A Guarda, Monforte de Lemos y Virxe da Peregrina (Pontevedra). Una vez estén en funcionamiento y se compruebe su efectividad, la Xunta valorará extenderlo a otros centros de la comunidad.

El objetivo es sencillo: sustituir estos tradicionales mostradores abiertos que se sitúan a la entrada de prácticamente todos los centros de salud de la comunidad por espacios individualizados de atención. Serán cabinas acristaladas, en las que los pacientes podrán hablar con los administrativos sanitarios del centro sin preocuparse de quién más los está escuchando.

Además de blindar la confidencialidad de la información y las gestiones que los ciudadanos realicen, desde el Sergas señalan que este tipo de cabinas permitirán ofrecer una atención más próxima y personalizada a los pacientes, y contribuirá a adaptar a este personal al nuevo modelo organizativo de la Atención Primaria. Desde hace años el personal administrativo asume un papel más activo y autónomo en la gestión de la demanda asistencial, explican desde la Xunta, y para continuar en esta senda es necesario contar con espacios adaptados a estas nuevas funciones.

La inversión para acometer estas obras piloto de mejora y humanización de los entornos sanitarios es cercana al millón de euros.