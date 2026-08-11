Más de 427.000 gallegos, afectados por la alerta por escasez de agua decretada por la Xunta

La Xunta ha declarado este martes la declaración de alerta por escasez de agua en 32 concellos de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense, donde podrán aplicarse restricciones a determinados usos del agua, como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. Además, en caso de que así fuese necesario, podrían llegar a establecerse cortes de agua puntuales.

Esta declaración afectará, según las últimas cifras del padrón, a casi 430.000 habitantes que residen en los concellos que conforman las unidades territoriales del río Lérez y del río Anllóns y Costa da Coruña. A ellos se suma Baiona, donde la Xunta no declara formalmente la situación de alerta pero impone medidas equivalentes a las de este escenario.

La decisión adoptada en tras la reunión de la Oficina Técnica da Seca se motiva en el descenso importante y continuado de los caudales circulantes y del volumen de agua embalsada, tras más de dos meses con indicadores de caudal bajos y sin que los técnicos hayan detectado un cambio de tendencia en ambas unidades que se encontraban ya en situación de prealerta.

Pontevedra, la única ciudad en alerta

En la cuenca del río Lérez, la alerta afecta a Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa.

Mientras que en la unidad territorial del río Anllóns y Costa da Coruña, entran en alerta Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas.

Estos 31 concellos suman 414.873 habitantes, a los que hay que añadir los 12.361 vecinos de Baiona, donde la Xunta ha decidido aplicar medidas equivalentes a las de un escenario de alerta. De este modo, la población afectada por esta situación de escasez de agua supera las 427.000 personas.

Restricciones

Cabe recordad que en el Plan especial da seca de la demarcación Galicia-Costa, la alerta es el segundo nivel más elevado solo por debajo de la emergencia.

Su activación permite adoptar medidas destinadas a conservar los recursos hídricos disponibles. Entre ellas figura la prohibición de usos prescindibles del agua, como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. La Xunta contempla, además, la posibilidad de aplicar cortes de agua puntuales si fuese necesario.

Santiago, en prealerta

Al mismo tiempo, otros 59 concellos pasan a situación de prealerta, por lo que son ya 91 los municipios gallegos afectados por restricciones o medidas de seguimiento por la escasez de agua.

Las unidades territoriales que se incorporan a esta situación son la del río Tambre y ría de Muros, donde se ubica Santiago; la del río Grande, en Camariñas; las del río Mendo y ría de Betanzos y la del río Landro y río Ouro.

La prealerta supone un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses, además de medidas de concienciación para promover un consumo responsable. Los municipios afectados están obligados, además, a comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de consumo de agua.

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La capacidad de los embalses cae casi un 15%

La decisión de la Xunta llega en un escenario estival marcado por la escasez de lluvias y las altas temperaturas. Tal y como destacaron los técnicos de la Oficina Técnica da Seca, este contexto ha hecho que la capacidad de los embalses destinados al abastecimiento hídrico cayese al 72,7% al comienzo de acosto, esto es un nivel 14,44 puntos inferior al registrado en las mismas fechas de 2025. El Ejecutivo gallego mantendrá el seguimiento para anticiparse a una posible agravación de la situación y adoptar nuevas medidas si la evolución de los recursos hídricos lo requiere.

Fuente: El Correo Gallego