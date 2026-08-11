Más de 24.000 personas están apuntadas en las listas de contratación del Sergas para 10 categorías

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha publicado este martes las listas provisionales de selección temporal correspondientes a diez categorías de personal estatutario, un proceso en el que han resultado admitidos 24.130 aspirantes. Más de la mitad concurren a la categoría de celador, que concentra 13.632 candidatos.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas con la relación provisional, el orden de prelación y la puntuación obtenida por los aspirantes admitidos.

Las listas corresponden a las categorías de celador, celador en el turno reservado a personas con discapacidad intelectual, técnico en farmacia y técnicos superiores de anatomía patológica y citología, dietética, documentación sanitaria, higiene bucodental, imagen para el diagnóstico, laboratorio de diagnóstico clínico y radioterapia.

La categoría con un mayor número de candidatos es, con diferencia, la de celador, con 13.632 admitidos. Le siguen técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, con 2.826; técnico en farmacia, con 2.254; y técnico superior en imagen para el diagnóstico, con 2.199 aspirantes.

A continuación se sitúan anatomía patológica y citología, con 892 admitidos; higiene bucodental, con 691; dietética, con 528; documentación sanitaria, con 428; radioterapia, con 364; y el turno de celador reservado a personas con discapacidad intelectual, con 316.

Más de uno de cada diez son nuevas inscripciones

Del total de candidatos incluidos en las listas provisionales, el 10,62% corresponde a nuevas inscripciones presentadas después de que finalizase el plazo del anterior proceso.

Por categorías, se contabilizan 1.201 nuevas inscripciones para celador; 744 para imagen para el diagnóstico; 403 para laboratorio de diagnóstico clínico; 222 para radioterapia; 144 para técnico en farmacia; 114 para anatomía patológica y citología; 40 para dietética; 31 para higiene bucodental; 14 para documentación sanitaria y siete para el turno de discapacidad intelectual de celador.

Los listados pueden consultarse en la página web del Sergas, dentro del apartado de empleo público dedicado a las listas de personal estatutario. Cada aspirante también puede comprobar el estado de su solicitud a través de su expediente electrónico personal en Fides.

Los interesados dispondrán de diez días hábiles para presentar reclamaciones, hasta el próximo 25 de agosto, ante las gerencias de las áreas sanitarias o las direcciones responsables de la gestión de personal de las entidades dependientes de la Consellería de Sanidade.

El proceso continuará este miércoles, 12 de agosto, cuando el Sergas prevé publicar las listas provisionales correspondientes a otras cuatro categorías: auxiliar administrativo, personal de servicios generales, cocinero y pinche.