Patrimonio natural
Rueda presume del Camino do Litoral, con un paseo con Feijóo
Ambos dirigentes recorrieron un tramo de esta ruta en el municipio coruñés de Cabanas
R. S. C.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, paseó este lunes en Cabanas (A Coruña) junto al titular de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, por un tramo del Camino del Litoral, la ruta que recorre toda la costa gallega.
De esta manera, el jefe del Ejecutivo gallego puso en valor esta ruta que busca ofrecer a ciudadanos y visitantes una forma diferente de conocer y descubrir Galicia, su costa y su patrimonio natural.
Feijóo y Rueda recorrieron un tramo de la senda que discurre por el municipio de Cabanas (A Coruña), acompañados por otros dirigentes del Partido Popular. Entre ellos, se encontraban la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado; el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo; la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde Fernando Couce.
El Camino del Litoral de Galicia suma 1.373 kilómetros en 78 municipios, con medio centenar de etapas entre A Guarda (Pontevedra) y Ribadeo (Lugo).
Los populares destacaron que esta ruta es también una manera de «fomentar un turismo sostenible y desestacionalizado que permita explorar Galicia tanto en enero como en pleno mes de agosto».
Una reciente aplicación informática para dispositivos móviles incluye las etapas, cada una con la condición del camino, la distancia total, la pendiente media, el tipo de firme, la dificultad, el tiempo estimado a pie o en bicicleta, además de un perfil altimétrico y el recorrido, en gallego, español, inglés y portugués.
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