Juventud gallega atrapada: casi el 76% vive con sus padres ante la crisis de empleo y vivienda
UGT-Galicia destaca que la tasa de actividad juvenil es inferior a la media nacional y el paro juvenil duplica la cifra general, dificultando la independencia
Roi Rodríguez
La emancipación continúa siendo una asignatura pendiente para buena parte de la juventud gallega. Tres de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 29 años siguen viviendo con sus padres, en un contexto marcado por las dificultades para encontrar empleo, los salarios más bajos y el encarecimiento del acceso a una vivienda. La situación se produce, además, en una Galicia con cada vez menos población joven, una combinación que vuelve a poner sobre la mesa las dificultades para construir un proyecto de vida independiente.
La radiografía elaborada por UGT-Galicia con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este 12 de agosto, sitúa en el 75,8% el porcentaje de gallegos de entre 18 y 29 años que reside todavía con sus progenitores. Si la franja se amplía hasta los 34 años, el porcentaje se mantiene en el 62,7%. El sindicato relaciona esta baja emancipación con la situación del mercado laboral y con los problemas de acceso a una vivienda.
El problema se produce en una comunidad que, paradójicamente, cuenta con menos jóvenes que hace algo más de una década. Entre 2011 y 2025, la población gallega de 15 a 29 años cayó un 11,5%, hasta situarse en 362.942 personas. Esa evolución habría sido todavía más negativa sin la llegada de población nacida fuera de España, que aumentó un 30,8% en ese periodo y ya representa el 17,8% de los jóvenes de esa franja de edad.
Tener menos jóvenes, sin embargo, no se ha traducido en mayores oportunidades laborales. Galicia presenta una tasa de actividad juvenil del 50,34%, frente al 53,74% de la media española, y se encuentra entre las cuatro comunidades con los registros más bajos. Cataluña, por ejemplo, se acerca al 60%.
Las diferencias son todavía más visibles al analizar el desempleo. La tasa de paro entre los jóvenes gallegos alcanza el 18,6%, más del doble del 8,3% correspondiente al conjunto de edades. Entre quienes tienen de 16 a 24 años, el desempleo sube hasta el 28,6%.
Un empleo muy concentrado en los servicios y con más jornadas parciales
La precariedad juvenil no se explica únicamente por el desempleo. También influye el tipo de puestos a los que acceden quienes consiguen incorporarse al mercado laboral. El 72,3% de los ocupados menores de 30 años trabaja en el sector servicios, mientras que apenas un 3,7% lo hace en la agricultura, ganadería, silvicultura o pesca. UGT advierte de que estos últimos datos vuelven a mostrar las dificultades de relevo generacional en el sector primario.
A ello se suma el peso del trabajo a tiempo parcial. El 27,7% de los jóvenes ocupados trabaja con jornada parcial, prácticamente el doble que el 13,8% registrado para el conjunto de trabajadores gallegos. La diferencia se dispara entre los menores de 25 años: en el grupo de 16 a 24 años, la parcialidad alcanza el 43,3%.
Uno de los indicadores que sí ha mejorado en los últimos años es la temporalidad. Entre 2021 y finales de 2025, la tasa de temporalidad juvenil bajó del 61,2% al 28,8%. Además, el porcentaje de contratos registrados como indefinidos entre los menores de 30 años pasó del 7,7% en 2021 al 29,6% en 2025. UGT atribuye buena parte de esta evolución a los efectos de la reforma laboral.
La mayor estabilidad contractual, sin embargo, no ha acabado con la brecha económica. Los gallegos de entre 25 y 34 años cobraron de media 21.697 euros anuales en 2024, frente a los 26.547 euros del conjunto de trabajadores de Galicia. La diferencia supone una brecha salarial del 18,3%. Además, los jóvenes gallegos perciben un 13,6% menos que las personas de su misma edad en el conjunto de España, cuyo salario medio superó los 25.100 euros.
Ese menor nivel de ingresos termina trasladándose directamente a la vivienda. Según los datos recogidos por UGT a partir de la Encuesta estructural de hogares del IGE, entre los 18 y los 24 años el 89,3% continúa viviendo con sus padres, y apenas el 5,4% de los hogares gallegos está formado exclusivamente por personas menores de 35 años.
La convivencia familiar funciona incluso como una red económica frente a la pobreza. Entre los gallegos de 18 a 34 años, la tasa de riesgo de pobreza era del 13,25% entre quienes vivían con sus padres, pero ascendía al 20,59% entre los emancipados. Un dato que resume buena parte del problema: salir de casa no depende únicamente de encontrar empleo, sino de que ese trabajo permita asumir de forma estable el coste de una vida independiente.
Fuente: El Correo Gallego
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