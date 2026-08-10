Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Activo un incendio en Baltar (Ourense) de 95 hectáreas y otros dos en Rodeiro (Pontevedra), que suman 40

Un incendio forestal permanece activo en Baltar (Ourense) desde este mediodía y calcina una superficie de alrededor de 95 hectáreas, según la estimación provisional de la Consellería do Medio Rural. Además, otros dos fuegos originados por la tarde con cuatro minutos de diferencia afectan al municipio pontevedrés de Rodeiro, con una superficie de más de 20 hectáreas cada uno.

El incendio de Baltar se inició a las 12.21 horas de este sábado, 8 de agosto, en la parroquia de Garabelos do Bouzo. «Soy optimista de que se pueda controlar», ha manifestado el alcalde, José Antonio Feijóo, en declaraciones a Europa Press durante la tarde.

Al inicio, sí existió una «preocupación grande», dado que se originó al pie de una aldea «muy cerca de las casas». Sin embargo, gracias a la llegada de «muchos medios» ha sido posible realizar los mantenimientos y riegos correspondientes, según ha explicado el regidor.

En concreto, por parte de la Consellería, trabajan en él dos técnicos, cinco agentes, siete brigadas, cinco motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y seis aviones. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha enviado a la BRIF de Laza, con un equipo de 18 bomberos, y un avión anfibio. Además, se ha habilitado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para realizar el seguimiento de las tareas de extinción.

Por el momento, se desconoce cuál pudo ser el origen del fuego, aunque José Antonio Feijóo piensa que ha sido «claramente intencionado». Lo que le lleva a sospechar eso es que, hace unos días, se produjo «en el mismo sitio» otro conato de incendio, que entonces lograron apagar entre los vecinos y los medios aportados por el Ayuntamiento.

Dos incendios en Rodeiro

Por otra parte, otros dos incendios se originaron esta tarde en Rodeiro: uno a las 15.59 horas en la parroquia de Arnego y otro a las 16.03 horas en la parroquia de Carboentes, declarados con apenas cuatro minutos de diferencia. Cada uno de ellos afecta a una superficie de más de 20 hectáreas, en base a la información de la Consellería.

Al de Arnego se han desplazado ocho agentes, 12 brigadas, siete motobombas, una pala, cuatro helicópteros y dos aviones. Por otra parte, Medio Rural ha movilizado hasta Carboentes a dos técnicos, siete agentes, siete brigadas, seis motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.