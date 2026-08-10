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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Localidades como Vigo han superado el récord de temperatura máxima para un mes de julio
Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.
A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.
Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.
La Brilat de Pontevedra inicia su despliegue para vigilar los montes contra los incendios
El Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia han activado este lunes, de manera oficial el despliegue de los efectivos militares en los montes de la comunidad autónoma bajo el amparo de la "Operación Centinela Gallego". Este dispositivo tiene el objetivo de intensificar las tareas de prevención, disuasión y detección de incendios forestales durante el período de máximo riesgo del verano.
La campaña de este año destaca por el despliegue de 35 patrullas terrestres pertenecientes a las Fuerzas Armadas, treinta de la Brigada Galicia VII, la Brilat de Pontevedra, y cinco del Tercio Norte de Infantería de Marina, con sede en Ferrol. Estas patrullas realizarán labores continuas de vigilancia en 39 municipios pertenecientes a los ocho distritos forestales con mayor vulnerabilidad histórica ante el fuego.
La montaña de Ourense entra en aviso amarillo por altas temperaturas
La montaña ourensana estará este lunes en nivel 1 de alerta, amarillo, por un episodio de calor. La Xunta activa este sistema dentro del plan de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas, a partir de los datos de MeteoSalud y MeteoGalicia.
Precisamente, según MeteoGalicia, una masa de aire cálido procedente del sur de la península Ibérica comenzará a entrar en Galicia a partir de este lunes, por lo que la situación, combinada con las altas presiones que dejarán los cielos despejados, provocará un incremento de las temperaturas entre el lunes y el martes, aunque podría alargarse hasta el viernes.
Controlado el incendio forestal en el concello ourensano de Baltar tras quemar 120 hectáreas durante 24 horas
El fuego volvió a la provincia de Ourense este fin de semana. El sábado se declaró un incendio forestal en el concello de Baltar, en la parroquia de Garabelos do Bouzo, que tras 24 horas activo quedó controlado a las 21.42 horas de este domingo, después de afectar, según las estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, a 120 hectáreas de terreno.
Estabilizado el incendio forestal en el concello ourensano de Baltar tras quemar 120 hectáreas
El incendio forestal declarado este sábado en el concello de Baltar, en la parroquia de Garabelos do Bouzo, ha quedado estabilizado sobre las 13.41 horas de este domingo. Según datos de la Consellería de Medio Rural, el fuego afectó a una superficie aproximada de 120 hectáreas.
R. V.
Estabilizados los dos incendios declarados en Rodeiro
La actualización de los datos sobre los incendios activos por parte de la Consellería de Medio Rural revela que los declarados en Rodeiro ya han sido estabilizados.
Según el departamento autonómico, a las 00.50 horas de esta madrugada quedó estabilizado el incendio forestal de la parroquia de Arnego, en el concello pontevedrés de Rodeiro. Este fuego se inició a las 15.59 de este sábado, y según las estimaciones provisionales, afectó a una superficie de más de 20 hectáreas.
Respecto al fuego en la parroquia de Carboentes, también perteneciente al concello de Rodeiro, que se inició sobre las 16.00 horas de este sábado, se ha estabilizado a las 9.17 horas de la mañana de este domingo. Afectó a unas 20 hectáreas.
Lucila González
El incendio forestal en el concello ourensano de Baltar permanece activo tras quemar 95 hectáreas
El fuego volvió este sábado a los montes ourensanos. Un incendio forestal declarado en el concello de Baltar, en la parroquia de Garabelos do Bouzo, continúa activo después de haber afectado ya a una superficie estimada provisionalmente, al cierre de esta edición, en 95 hectáreas. El fuego comenzó a las 12.21 horas y durante la tarde avanzó hacia el término municipal de Xinzo de Limia, mientras los medios de extinción trabajaban para contener su perímetro.
R. V.
Activo un incendio en Baltar (Ourense) de 95 hectáreas y otros dos en Rodeiro (Pontevedra), que suman 40
Un incendio forestal permanece activo en Baltar (Ourense) desde este mediodía y calcina una superficie de alrededor de 95 hectáreas, según la estimación provisional de la Consellería do Medio Rural. Además, otros dos fuegos originados por la tarde con cuatro minutos de diferencia afectan al municipio pontevedrés de Rodeiro, con una superficie de más de 20 hectáreas cada uno.
El incendio de Baltar se inició a las 12.21 horas de este sábado, 8 de agosto, en la parroquia de Garabelos do Bouzo. «Soy optimista de que se pueda controlar», ha manifestado el alcalde, José Antonio Feijóo, en declaraciones a Europa Press durante la tarde.
Al inicio, sí existió una «preocupación grande», dado que se originó al pie de una aldea «muy cerca de las casas». Sin embargo, gracias a la llegada de «muchos medios» ha sido posible realizar los mantenimientos y riegos correspondientes, según ha explicado el regidor.
En concreto, por parte de la Consellería, trabajan en él dos técnicos, cinco agentes, siete brigadas, cinco motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y seis aviones. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha enviado a la BRIF de Laza, con un equipo de 18 bomberos, y un avión anfibio. Además, se ha habilitado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para realizar el seguimiento de las tareas de extinción.
Por el momento, se desconoce cuál pudo ser el origen del fuego, aunque José Antonio Feijóo piensa que ha sido «claramente intencionado». Lo que le lleva a sospechar eso es que, hace unos días, se produjo «en el mismo sitio» otro conato de incendio, que entonces lograron apagar entre los vecinos y los medios aportados por el Ayuntamiento.
Dos incendios en Rodeiro
Por otra parte, otros dos incendios se originaron esta tarde en Rodeiro: uno a las 15.59 horas en la parroquia de Arnego y otro a las 16.03 horas en la parroquia de Carboentes, declarados con apenas cuatro minutos de diferencia. Cada uno de ellos afecta a una superficie de más de 20 hectáreas, en base a la información de la Consellería.
Al de Arnego se han desplazado ocho agentes, 12 brigadas, siete motobombas, una pala, cuatro helicópteros y dos aviones. Por otra parte, Medio Rural ha movilizado hasta Carboentes a dos técnicos, siete agentes, siete brigadas, seis motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.
E. P.
Ana Miranda advierte de la «falta de prevención» ante incendios forestales y reconoce que Europa «no está preparada»
La eurodiputada del BNG Ana Miranda ha advertido de la «falta de prevención» ante los incendios forestales y, tras reconocer que Europa «no está preparada», ha alertado de que «de nada vale» que se envíen fondos europeos si «hay un problema de gestión».
En una entrevista concedida a Europa Press, la eurodiputada nacionalista señala que el problema en esta materia «no es solo Europa», sino que son «gobiernos como el gallego que no hacen su trabajo», incluido, añade, «con fondos europeos».
Y es que, tal y como sostiene Miranda, «de 200.000 hectáreas calcinadas, solo se restauraron 6.000». «Eso se lo trasladamos a la Comisión Europea porque de nada vale que se manden fondos europeos», advierte.
En este sentido, la representante del Bloque cree que el problema pasa porque «hay lugares como Galicia» que, lamenta, «no hacen prevención», lo que se suma a «un problema de gestión» y de «falta de restauración».
Controlado un incendio forestal en O Porriño tras afectar a 1,3 hectáreas
Un incendio forestal ha quemado algo más de una hectárea en O Porriño y ha quedado controlado a las 16.19 horas de este sábado.
Según informa la Concellería de Medio Rural, afectó a la zona de Pontellas y comenzó minutos antes de las tres de la tarde. Las llamas avanzaron cerca de casas y de naves.
Lucila González
Otro fuego junto a las vías del tren en Ourense aviva la alarma por la falta de desbroces
El incendio, en Santa Cruz de Arrabaldo, llegó a escasos metros de una vivienda y obligó a suspender durante casi tres horas el tráfico ferroviario de línea convencional. Afectó a 0,19 hectáreas antes de ser controlado.
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