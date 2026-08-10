Galicia se proclama «solidaria» con los menores migrantes pero rechaza «normalizar» la «avalancha»

El Gobierno gallego prevé participar en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto en la que se abordará la situación de los menores en Ceuta de cara a aprobar en la reunión de la Conferencia Sectorial una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la ciudad autónoma. No obstante, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó ya este lunes que su postura es que no se puede «normalizar» lo sucedido en la ciudad autónoma, que ha definido como «una avalancha».

En declaraciones a los medios en Marín, Rueda alegó que si Galicia no participó en encuentros similares se debió «o bien porque hay un plantón del ministro (en reuniones con titulares de consejerías) o porque no hay ningún tipo de orden del día», pero que acudirá el 13 «con la lealtad» de ser citados para manifestar una postura que resumió en que, aunque Galicia «siempre fue y seguirá siendo solidaria», quiere «planificación y recursos autonómicos».

Respecto a la comisión del día 13, Rueda apuntó que hay un punto en el orden del día que es «aprobar una dotación económica para Ceuta, para hacer frente ahora mismo a la situación que tienen, que nos parece absolutamente justo y lógico». «Esperemos que el Ministerio no venga con otro tipo de sorpresas, como ha hecho a veces», avisó.

Además, instó a no «normalizar» el que «se produzca una avalancha como la que tuvo lugar días pasados en Ceuta, que el Gobierno lo dé por normal y que la única acción que tome sea distribuirlo entre las comunidades». De lo contrario, advirtió, «esto se puede producir en el tiempo indefinidamente».

El BNG carga contra la instrumentalización de la crisis

Sobre la situación de los menores migrantes se pronunció también este lunes la viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil, quien reclamó a la Xunta que refuerce el sistema público gallego de protección para menores y ha instado al PP a dejar de «instrumentalizar» lo ocurrido en la frontera de Ceuta, tras reprochar que se «utilice a menores como arma arrojadiza» con la que «seguir alimentando el enfrentamiento con el Gobierno».

«Es ruin y no tiene nada que ver con lo que somos las gallegos y los gallegos, un pueblo acogedor, que sabe bien lo que es tener que emigrar y que vivió en su propia piel el rechazo y el racismo en los lugares de destino», criticó.