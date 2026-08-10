Golpe al narcotráfico en Muxía: más de 20 detenidos, entre ellos un guardia civil, y 1.500 kilos de cocaína incautados

Muxía se sitúa en el centro de una gran operación contra el narcotráfico que deja ya más de 20 personas detenidas, entre ellas un guardia civil, y la incautación de 1.500 kilos de cocaína.

El dispositivo está siendo desarrollado conjuntamente por Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, mientras que la causa está siendo instruida por la Audiencia Nacional. Las actuaciones permanecen bajo secreto y la operación sigue abierta, por lo que la cifra de arrestados podría aumentar en las próximas horas.

La investigación está vinculada con una descarga de droga que habría tenido lugar en la playa de Arnela, en la costa muxiana. Entre los arrestados hay vecinos del municipio y personas llegadas de otros puntos. Según ha podido saber este diario, algunos de los detenidos serían personas conocidas en la zona por colaborar en labores relacionadas con descargas, aunque el secreto de las diligencias impide precisar por ahora qué papel atribuyen los investigadores a cada uno.

Dos disparos a un vehículo que se saltó un control

Uno de los episodios que más expectación generó se produjo durante la madrugada del lunes en las inmediaciones del campo de fútbol de A Arliña.

Según las informaciones recabadas, un vehículo se saltó un control policial instalado en esa zona y los agentes efectuaron dos disparos. No hubo heridos.

Poco después, las tres personas que viajaban en el coche —un vecino de Muxía, su esposa y otro familiar— habrían dado la vuelta y se habrían entregado. Por el momento se desconoce si este incidente guarda relación directa con la operación antidroga o si se trata de un episodio ajeno al dispositivo principal.

Arnela, escenario de la descarga

La playa de Arnela se sitúa ahora en el centro de las pesquisas. Allí habría tenido lugar la descarga relacionada con los 1.500 kilos de cocaína intervenidos.

Por el momento no se ha precisado cómo llegó la mercancía hasta la costa, qué embarcación habría sido utilizada ni cuántas personas participaron directamente en el desembarco de los fardos.

La ubicación, sin embargo, vuelve a poner el foco sobre una costa que en los últimos años ha protagonizado otros episodios relacionados con las rutas marítimas del narcotráfico.

Algunas fuentes consultadas ahora apuntan a una posible relación entre aquella investigación y el operativo desarrollado este lunes, aunque ese vínculo no ha sido confirmado oficialmente.

Tampoco fue el único episodio llamativo en la costa muxiana. En marzo de 2023 apareció en la playa de Nemiña, situada algo más al sur de Arnela, una planeadora equipada con cuatro potentes motores, un tipo de embarcación habitualmente asociado al transporte rápido de mercancías en alta mar.

La operación continúa activa y los investigadores siguen practicando diligencias en Muxía y otros puntos vinculados a la causa. No se descartan nuevas detenciones a medida que avance el dispositivo, que se perfila como uno de los golpes al narcotráfico de mayor envergadura registrados en la Costa da Morte.

Fuente: El Correo Gallego