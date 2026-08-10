Varios detenidos en una operación contra el narcotráfico en Muxía
Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera participan en un operativo que continúa abierto y cuyas actuaciones han sido declaradas secretas
E. C. G.
Varias personas han sido detenidas este lunes en Muxía en el marco de una operación contra el narcotráfico que permanece abierta y en la que participan de forma conjunta efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera.
El operativo se desarrolla desde primera hora de este lunes en el municipio de la Costa da Morte, aunque por el momento las autoridades no han facilitado detalles sobre el alcance de las actuaciones ni sobre el número exacto de arrestados.
Actuaciones secretas
Fuentes de la Guardia Civil confirman que se trata de una operación conjunta con Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional y precisan que las actuaciones se encuentran declaradas secretas, por lo que no es posible ofrecer por ahora más información.
La investigación y el dispositivo policial continúan abiertos, de manera que no se descarta que puedan producirse nuevas actuaciones a medida que avance la jornada.
Según la información conocida hasta el momento, hay varias personas detenidas, aunque no se ha concretado su número, ni tampoco los delitos específicos que se les atribuyen o si se están practicando registros en distintos puntos.
Los cuerpos que participan en el operativo han avanzado que ofrecerán más información cuando el secreto de las actuaciones y el desarrollo de la investigación lo permitan.
Fuente: El Correo Gallego
- La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
- Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
- Un turista franco-argentino en aislamiento en España tras dar positivo en hantavirus
- Alfonso Rueda: «Hemos reducido ya un 40% las bajas laborales en algunas zonas donde vimos que había disfunciones»
- Galicia pasa de cero «megaincendios» de más de 10.000 hectáreas a al menos siete en solo cuatro años
- Tregua al verano en Galicia: la lluvia se volverá a dejar ver en toda la comunidad desde esta tarde, apunta MeteoGalicia
- La brecha de género en la enseñanza se agudiza en Galicia, que lidera la feminización de las aulas en España
- Casi la mitad de los ciclos ordinarios de FP en Galicia ofertan plazas para septiembre, sobre todo en Administración, Hostelería e Informática