Del aula a la granja, el taxi o a la pista: los otros oficios de los docentes gallegos

Entre las cerca de 200 compatibilidades que la Xunta autoriza cada año a docentes de la enseñanza no universitaria, la mayoría son cosas previsibles: academias, clases particulares, asesorías, negocios familiares. Pero el registro también guarda un puñado de casos que se salen del guion. Son profesores en activo en la enseñanza pública, que además, fuera del aula, se dedican a otra cosa. Desde pedagogos a músicos, actores, mecánicos y ganaderos, parece que no hay nada que los profesores no sepan hacer.

Hay casos que llaman la atención por sí solos. Un maestro lleva desde 2023 dando clase en distintos colegios de las provincias de Pontevedra y Ourense sin dejar nunca de renovar la compatibilidad para seguir ejerciendo como taxista en Ponteareas. Algo parecido le pasa a una maestra ourensana, que ha renovado en varias ocasiones el permiso para mantener una explotación avícola en la provincia mientras cambiaba de destino.

Otros han hecho de su voz una segunda profesión. Un profesor de gallego de una Escola Oficial de Idiomas de A Coruña lleva años compaginando las clases con el doblaje, sesión a sesión, para distintos estudios. También hay quien compatibiliza la tiza con el escenario o la pista: una profesora de Secundaria entrena patinaje artístico en un club en Ames, y otra del CIFP Imaxe e Son de A Coruña trabaja además como actriz por cuenta propia.

Tampoco faltan los pinchadiscos. Un maestro pidió la compatibilidad para llevar una discomóvil los fines de semana, y otro compañero ejerce de DJ esporádico los fines de semana.

Hay además un patrón con su propia lógica. Profesores de Formación Profesional especializados en cocina que trabajan de jefes de cocina en hostelería, especialistas en estética que llevan su propio salón de belleza, o docentes de imagen y sonido que ejercen de ingenieros de sonido en producciones audiovisuales. En ningún caso implica dejar el aula. Son docentes con su plaza y su horario que piden permiso para hacer, además, otra cosa fuera de él.