Casi 400 médicos de familia optan a cambiar de plaza en el concurso de traslados del Sergas

Un total de 371 médicos de familia de Atención Primaria han sido admitidos provisionalmente en el concurso de traslados del Servizo Galego de Saúde (Sergas) correspondiente al ciclo de adjudicación de 2026. El proceso permite al personal estatutario fijo optar a un cambio de destino dentro del sistema sanitario público gallego.

La Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas publica este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las listas provisionales de admitidos y excluidos en este concurso abierto y permanente para cubrir plazas básicas tanto de personal sanitario como de gestión y servicios. En total, han sido admitidos 5.101 profesionales, cerca del 90% de todos los participantes.

Los médicos de familia constituyen la tercera categoría con mayor número de aspirantes admitidos, por detrás de Enfermería, que suma 1.851 profesionales, y de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), con otros 1.524.

El concurso de traslados abierto y permanente permite a los trabajadores con plaza fija solicitar periódicamente otro destino sin tener que esperar a la convocatoria de un proceso extraordinario. El correspondiente a este año es ya el noveno ciclo desde que este sistema se puso en marcha a finales de 2017.

Según destaca la Xunta, el procedimiento busca facilitar el derecho a la movilidad de los profesionales y favorecer también la conciliación de la vida laboral y familiar, al posibilitar cambios de destino con una periodicidad anual.

Diez días para subsanar errores

La publicación de las listas abre ahora un periodo para presentar reclamaciones. Los aspirantes que hayan resultado excluidos dispondrán de diez días hábiles, hasta el 24 de agosto, para corregir los defectos que hayan provocado su exclusión.

La solicitud de subsanación deberá dirigirse a la misma unidad de validación ante la que el profesional presentó inicialmente su petición para participar en el concurso.

Las relaciones provisionales pueden consultarse en la página web del Sergas, dentro del apartado de Empleo Público dedicado al concurso de traslados. Cada aspirante también puede comprobar individualmente el estado de su solicitud a través de su expediente electrónico en Fides.