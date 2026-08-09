El presupuesto de la Conselleria de Sanidade se queda corto: necesitó una inyección extra de 422 millones en 2025

La Consellería de Sanidade absorbe ya un tercio del presupuesto de la Xunta, pero se sigue quedando corta de fondos a medida que avanza el año. La factura farmacéutica se encarece por encima de las previsiones iniciales, a lo que hay que sumar los refuerzos de personal a los que se recurre para garantizar la asistencia sanitaria. En 2025 hubo que inyectar 422 millones de euros más para cubrir estos gastos.

De los 5.213 millones consignados inicialmente en el presupuesto se pasó al final a 5.635 millones, lo que supuso un incremento del 8 por ciento en las cuentas de la Consellería de Sanidade. Estas modificaciones presupuestarias al alza suelen ser habituales y el Consello de Contas ha reprochado en varias ocasiones a la Xunta que abuse de ellas para cubrir el déficit presupuestario del Sergas.

De hecho, es la consellería que, con diferencia, más eleva su presupuesto a lo largo del año para dar respuesta a sus necesidades. También Emprego e Comercio vio incrementados sus fondos sobre las previsiones iniciales de 2025: sumó 112,6 millones más.

En la Consellería de Educación se incorporaron otros 76,8 millones de euros, según los datos de ejecución presupuestaria de la Xunta. Y Política Social recibió una inyección extra de 40,2 millones, que elevó finalmente su presupuesto hasta los 3.123 millones de euros.

Merma de fondos

Sin embargo, cuando se hacen modificaciones presupuestarias no todas son al alza. A seis consellerías se les recortaron fondos en el transcurso del año: la más perjudicada fue la Consellería de Economía e Industria, que perdió 118,9 millones. Llama la atención que en el año en el que Galicia sufrió una de las olas de incendios más devastadoras de su historia también sufriera recortes en su presupuesto la Consellería de Medio Rural (63 millones menos).

Vivenda se quedó sin 58,7 millones que tenía presupuestados, Mar vio reducidos sus créditos en casi 36 millones, Cultura perdió 7,7 millones y Medio Ambiente otros 7,1 millones.