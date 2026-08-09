El PP pide al Gobierno que rectifique su decisión de excluir a Galicia del plan estatal de ancho de vía internacional

El PPdeG ha reclamado al Gobierno central que rectifique su decisión de excluir a Galicia del plan estatal de migración al ancho de vía internacional e incorpore "de manera inmediata" a la comunidad en la planificación prevista para el Corredor Atlántico. A través de una proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular ha manifestado lo que, a su parecer, se trata de un "nuevo agravio" del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia las infraestructuras gallegas, que considera que "compromete" la integración efectiva de Galicia en el Corredor Atlántico y "condena" a la mayor parte de su red ferroviaria a "permanecer en un sistema cada vez más alejado de los estándares europeos".

En este sentido, a través de un comunicado de prensa, el diputado popular Gonzalo Trenor ha advertido de que "esta decisión unilateral" no se trata de una mera cuestión técnica, sino de "una decisión política" que "hipoteca la competitividad de Galicia para las próximas décadas". A su juicio, esta exclusión impedirá atraer nuevos operadores ferroviarios, limitará el incremento del transporte de mercancías y frenará la posibilidad de ofrecer mejores frecuencias y precios más competitivos en el servicio de viajeros.

"Mientras el resto del Estado avanza hacia la interoperabilidad plena con la red ferroviaria europea, Galicia queda relegada a un modelo ferroviario del pasado", ha criticado Trenor, que ha advertido de que el territorio corre el riesgo de convertirse en un "fondo de saco ferroviario" en el extremo occidental de la Península al dejar fuera del plan estatal "más del 80 % de la red gallega" en ancho ibérico.

De igual modo, ha recordado que Galicia lleva años reclamando la migración progresiva al ancho internacional, comenzando por el tramo Santiago-Ourense. Por ello, ha exigido un calendario concreto para la adaptación progresiva de las vías al estándar internacional, con este tramo y los nudos estratégicos como prioridades absolutas.

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Además, la iniciativa popular acusa al Ejecutivo central de una "absoluta falta de transparencia": "Ni informó previamente a la Xunta, ni explicó los criterios empleados, ni hizo público el informe remitido a la Comisión Europea". Es por ello que los populares han reclamado la publicación íntegra del informe remitido a Bruselas y de los estudios que catalogan la red gallega como "inviable económicamente".

Fuente: El Correo Gallego