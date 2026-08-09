Arousa y A Toxa, entre las islas españolas más amenazadas por factores ambientales de cara a 2050

Las islas gallegas no son solo un pequeño paraíso por su playas y paisajes. Son, como muchos otros ecosistemas insulares, enclaves de enorme riqueza natural. De hecho, en su conjunto, pese a representar solo el 7% de la superficie terrestre mundial, las islas albergan casi el 20% de la biodiversidad del planeta. Precisamente por esto es importante reforzar su protección ante los cambios globales que enfrenta el mundo, tanto por el cambio climático por la actividad humana, que un estudio internacional publicado recientemente y que ha contado con el Museo de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MNCN-CSIC) ha cuantificado por primera vez. Los resultados hablan por sí solos: de las islas analizadas en el país, 3 han sido identificadas como puntos críticos de exposición, y dos de ellas están en Galicia. Se trata de las islas de Arousa y A Toxa, dos de los destinos más conocidos de las Rías Baixas.

Concretamente, para el desarrollo de esta investigación se analizaron 16.578 islas de más de un kilómetro cuadrado repartidas por 177 países y territorios, estudiando su exposición de aquí a 2050 a tres de las principales amenazas para la biodiversidad: el cambio climático, los cambios en los usos del suelo y las invasiones biológicas.

En España, el estudio se llevó a cabo en 28 enclaves, y tres de ellos arrojaron resultados preocupantes. En el caso de la Illa de Arousa, tanto el cambio climático como los usos del suelo y las especies invasoras tendrán consecuencias similares durante las próximas dos décadas y media. Mientras, en el caso de las otras dos islas, de A Toxa y la Isla Conejera, las principales amenazas serán los cambios de usos del suelo derivados de la urbanización y las invasiones biológicas.

El cambio climático, principal riesgo

En su conjunto, el estudio revela que para el 65% de los ecosistemas analizados, el aumento de las temperaturas y la subida del nivel del mar derivados del cambio climático serán la principal amenaza. Para el otro 22%, especialmente en las islas del Pacífico, del mar Báltico, la bahía de Bengala y el Sudeste Asiático, el principal riesgo se deriva de los cambios de usos del suelo. Y finalmente, la proliferación de especies invasoras, tanto de fauna como de flora, será la amenaza predominante a la que tendrán que hacer frente el 13% de las islas analizadas, sobre todo las del norte de Europa.

Tras la presentación del estudio, una de las investigadoras del MNCN-CSIC que participaron en él, Ana Benítez, apeló a la necesidad de aumentar la protección de las islas en los 31 países identificados entre los que tienen un número «desproporcionadamente alto» de puntos críticos mediante estrategias adaptadas a las circunstancias locales. «La restauración de ecosistemas y la creación de áreas protegidas figuran entre las soluciones que pueden tanto limitar los impactos del cambio climático como reducir el efecto de las especies exóticas invasoras», explicó.

Por su parte, Martin Philippe, también investigador del MNCN, puso en valor los mapas de exposición desarrollados en el marco de esta investigación, que constituyen «herramientas valiosas» para priorizar las acciones de conservación. «Es desarrollar conjuntos de datos complementarios a los utilizados en este estudio, de modo que puedan incorporarse otras amenazas actualmente infrarrepresentadas, como la contaminación por plásticos, pesticidas y luz artificial, así como la sobreexplotación de los recursos naturales», subrayó.