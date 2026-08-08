Incentivar el retorno y atraer tecnólogos extranjeros, claves para el futuro TIC de Galicia

Galicia exporta talento científico y tecnológico, un fenómeno alimentado por condiciones salariales poco competitivas y por la falta de proyectos atractivos, como reconoce la Xunta en un informe elaborado por el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia que refiere que la «tendencia» entre los titulados STEM «de la opción de desarrollar su trabajo fuera de la comunidad en su trayectoria laboral se incrementa desde 2021 pasando del 20,3% al 30,6% en 2024».

Esa fuga de cerebros obliga a Galicia no solo a buscar fórmulas para intentar retener ese talento, sino también para captar el de fuera para satisfacer las necesidades de un sector estratégico, el TIC (tecnologías de la información y de la comunicación), en el que la Xunta prevé en los próximos años 6.000 empleos más. Por ello, el Ejecutivo gallego mira a la emigración para proponerse incentivar el retorno.

La Xunta admite en su Plan Director da Industria das TIC 2026-2028 que la «falta de medidas específicas para la atracción de talento y retención de talento» se sitúa entre las debilidades del sector, que se vería afectado por otras, entre ellas «una alta dependencia de la facturación al sector público y sanidad» o «barreras de conectividad, especialmente» en zonas rurales.

Con respecto a «fortalecer la captación, retención y retorno de talento» en el sector —«decisivo para el crecimiento del sector»— el plan contempla poner en marcha varias medidas orientadas «atraer profesionales cualificados, facilitar su asentamiento y crear nuevas oportunidades laborales vinculadas al crecimiento del ecosistema digital».

Ayuda de la IA

En primer lugar, recoge, se lanzará un programa para facilitar el regreso a Galicia de emigrantes y su incorporación al sector TIC. La iniciativa, que se canalizará a través del Clúster TIC Galicia en colaboración con el sistema avanzado de IA del servicio público de empleo, quiere dar una «mayor visibilidad» a las oportunidades laborales del sector, teniendo en cuenta los «factores motivacionales de cambio» de estos profesionales y «poniendo también en valor el estilo y la calidad de vida de Galicia».

De forma «complementaria», se fomentará la atracción de tecnólogos de la información «de otras nacionalidades» mediante campañas de difusión y servicios «de apoyo» para los interesados y sus familias.

Esas medidas se producen en un contexto en el que la Xunta, que apuesta por promover el sector TIC gallego «como marca atractiva» que retenga a los empleados «más valiosos», es consciente de que la «escasez de profesionales» y la «baja natalidad» presionan al alza la «competencia» por hacerse con dichos trabajadores y ese factor acrecienta los costes sectoriales.

El plan B es echar mano de la IA también para «paliar el déficit de talento». Al respecto, el plan incluye financiar la incorporación de herramientas de automatización de tareas, IA y otras tecnologías para «optimizar tareas y procesos».

Oportunidades

Pero no todos son desafíos, debilidades o amenazas. Al sector TIC gallego, cuya internacionalización se promoverá con una oficina de apoyo específica, no le faltan «oportunidades». Entre las que refleja el plan destaca su «potencial para alcanzar el 3% del PIB galego en 2030», cuando en la actualidad su aportación está en el 2,5% con una facturación de casi 4.000 millones de euros anuales.

Asimismo, con el marco de la Estratexia Galicia Dixital 2030, la hoja de ruta global para la digitalización de la comunidad, la Xunta augura que el «crecimiento» del sector «tiene capacidad para atraer talento hasta los 30.000 afiliados». Si en 2025 se alcanzaron las 23.993 afiliaciones, eso implica la previsión de sumar unas 6.000 más a corto plazo. De hecho, las cifras previas, solo entre 2021 y 2025, suponen la generación de 2,2 empleos por día de media.

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Pero el talento también puede formarse. En ese ámbito la Xunta defiende configurar «un mapa ambicioso» de capacitación profesional permanente, con énfasis en las microcredenciales o el impulso a un máster en gestión de empresas TIC. Así, se prevé crear la Escuela de Capacitación Profesional Continua de las TIC para desempleados que quieran insertarse en el sector y trabajadores que aspiren a mejorar su cualificación. En la actualidad, según el documento, el Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia no da abasto a la demanda, con más de tres candidatos por cada una de las más de 2.500 plazas que oferta cada año.