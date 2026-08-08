Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Lucila González Uno de los bomberos, que participó en el dispositivo de extinción, observando el fuego ya controlado. / Brevebretema Otro fuego junto a las vías del tren en Ourense aviva la alarma por la falta de desbroces El incendio, en Santa Cruz de Arrabaldo, llegó a escasos metros de una vivienda y obligó a suspender durante casi tres horas el tráfico ferroviario de línea convencional. Afectó a 0,19 hectáreas antes de ser controlado. La noticia, aquí.

D. P. Fachada del Concello de Porriño. / MARTA G. BREA Porriño limita el riego de parques y jardines para ahorrar agua El Concello de Porriño se ha sumado a la lista de municipios que intensifica las medidas de ahorro de agua ante la escasez de precipitaciones y altas temperaturas. Estas consisten en el incremento del control para detectar usos inadecuados o captaciones ilegales; reducirá las presiones de suministro en diversos sectores y realizará campañas específicas para la detección y reparación de fugas. Pero, además, el Ayuntamiento ha dado orden de limitar el riego de parques, jardines y campos de fútbol, junto con otros usos considerados no esenciales. La noticia, aquí.

Fran G. Sas Retirada de maleza en la finca de García Arenal. / GONZALO NÚÑEZ Moaña recibe 400 denuncias por terrenos sin limpiar en pleno verano El Concello emite más de 1.000 notificaciones exigiendo a propietarios la limpieza de franjas. Desbrozan, tras años de requerimientos, la finca de García Arenal. La noticia, aquí.

Lucila González El senador popular, Manuel Baltar y el diputado Celso Delgado entre la maleza de las vías en Vilanova de Canedo, en la ciudad. / FDV Exigen al Ministerio de Transportes y a Adif reforzar la prevención de incendios en las zonas de mayor riesgo El Partido Popular de Ourense reclama al Gobierno y a ADIF un plan integral de limpieza y desbroce de los márgenes de las vías y una revisión de los sistemas de frenado de los ferrocarriles. Advierten que desde el pasado 22 de junio se han registrado 10 incendios forestales por el paso de los trenes. Más información.

Carlos Ponce Pablo Hernández Gamarra Comuneros de Vigo enseñan a los vecinos a protegerse de los incendios: «Hay centenares de viviendas en riesgo» La Mancomunidad de Montes de Vigo lleva desde el inicio del verano trabajando a destajo para evitar posibles incendios forestales. La sequía y la falta de lluvias han creado un caldo de cultivo preocupante convirtiendo el monte vigués, que abarca el 15% de todo el territorio de la ciudad, en un auténtico polvorín. En lo que más están insistiendo es en la concienciación de la población de la gravedad de la situación y por eso se han lanzado a formar a los vecinos que viven en el rural sobre la necesidad de la prevención y de autoprotegerse. Los comuneros lanzan una formación piloto en Matamá y llegará a todas las parroquias en las próximas semanas. Advierten que hay edificios públicos y privados rodeados por eucaliptos. La noticia, aquí.

Un agente ambiental en la extinción de un incendio en Galicia / M. NIETO Galicia afronta un sábado de peligro extremo de incendios, con Ourense y el sur de Lugo como zonas más expuestas Galicia volverá a entrar este fin de semana en una situación especialmente delicada por el riesgo de incendios forestales. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el peligro aumente progresivamente durante los próximos días hasta alcanzar el nivel extremo este sábado 8 de agosto en amplias zonas de la comunidad, especialmente en el interior y en las áreas más alejadas de la influencia atlántica. El mapa elaborado por AEMET sitúa la situación más desfavorable en el interior de la provincia de Ourense, el sur y el este de Lugo y varias comarcas del interior de Pontevedra. En estas áreas confluirán temperaturas elevadas, humedad ambiental baja y una vegetación cada vez más seca después de varias jornadas sin precipitaciones significativas. Lee la noticia completa aquí

Patricia Casteleiro Escena de paraguas en Castrelos, esperando para comprar las entradas para Viva Suecia. / Marta G. Brea Agosto arranca en Vigo con la lluvia que no hubo en el julio más seco y tórrido El verano vigués tiene muchos matices. Mientras que julio fue un mes seco, sin lluvia y con temperaturas máximas de récord, agosto nada que ver. Las precipitaciones no fueron cuantiosas, pero estuvieron presentes durante la mañana del martes. Por ejemplo, el campus acumuló hasta tres litros por metro cuadrado. La noticia, aquí.

Neli Pillado El embalse de Baíña, ayer, tras caer a menos de la mitad de su capacidad. / Jose Lores El embalse de Baiona cae por debajo del 50% en agosto por primera vez en 15 años La sequía acecha a Baiona antes de lo habitual este año. El embalse de Baíña se encuentra ya a menos de la mitad, dato especialmente bajo a estas alturas del verano. El boletín hidrológico que cada semana publica Augas de Galicia situaba la presa este lunes al 43,68% de su capacidad, cinco puntos menos que la pasada y nueve que la anterior. La noticia, aquí.

R. V. Extinguido el incendio forestal de Palas de Rei tras quemar 14 hectáreas El incendio forestal que comenzó el pasado domingo en el municipio lucense de Palas de Rei ha quedado extinguido este lunes por la noche tras quemar 14 hectáreas, según ha informado la Consellería de Medio Rural. De las 14 hectáreas afectadas, 7 son de monte arbolado y otras tantas, de raso. Para su extinción se movilizaron, en total, 5 técnicos, 13 agentes, 24 brigadas, 21 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 8 aviones.