Cambio climático, AP-9 y extrema derecha: las preocupaciones de los eurodiputados gallegos al cierre del curso político

El curso político europeo llega a su fin con el cambio climático, los incendios forestales, el litigio de la AP-9 y el avance de la extrema derecha como los asuntos que más preocupan a la representación gallega en el Parlamento Europeo, según las entrevistas concedidas por Ana Miranda (BNG), Francisco Millán Mon (PP) y Nicolás González Casares (PSdeG).

El cambio climático y su traducción más visible, el fuego, centran buena parte del balance. Miranda alerta de que Europa «no está preparada» y denuncia que, de las 200.000 hectáreas calcinadas en los últimos años, apenas se restauraron 6.000, lo que atribuye a la falta de prevención de la Xunta. González Casares apunta en la misma dirección —destaca que de nada sirven los mejores sistemas satelitales si las comunidades autónomas «recortan» fondos de extinción— y censura que algunas hayan preferido destinar ese dinero a la tauromaquia. Por su parte, desde el PP, Millán Mon defiende en cambio la gestión de la Xunta, que subió un 18% su presupuesto contra incendios, y reclama más ayudas europeas para la prevención y la vigilancia frente a lo que califica de inacción del Gobierno central.

La AP-9 es otro de los frentes comunes. Los tres reclaman a Bruselas que resuelva cuanto antes el expediente de infracción abierto por la prórroga de la concesión, autorizada en su día por el Gobierno de Aznar. Miranda confía en que la Comisión la declare ilegal; González Casares dice presionar para acelerar el trámite; Millán Mon, por su parte, apunta al «secretismo» del Ejecutivo de Sánchez sobre el caso y a la falta de garantías financieras en el traspaso de la vía a Galicia.

En cuanto al gallego, Miranda y González Casares denuncian que su uso en las sesiones del Parlamento Europeo sigue bloqueado en la Mesa por el PP, mientras que Milán Mon asegura que «es un tema muy complejo en el que buscar un voto unánime de los 27 no estaría fácil» pero que, en todo caso, se habla «sin ningún problema» en el Comité de las Regiones.

Finalmente, sobre el auge de la extrema derecha, Miranda denuncia una alianza «cada vez más evidente» del PP europeo, español y gallego con la ultraderecha, y González Casares lamenta la deriva «ultra» de la Comisión y el reciente «voto de la vergüenza» sobre inmigración, además de criticar los intentos de desmontar el pacto verde europeo pese a los efectos ya visibles del cambio climático.