La Xunta denuncia la demora del Gobierno en enviar datos del lobo a la Comisión Europea

La Xunta de Galicia ha denunciado este viernes «un nuevo atraso por parte del Gobierno central» en el envío a la Comisión Europea (CE) de datos relativos al período 2019-2024 sobre la conservación del lobo en España.

Para el Gobierno gallego se trata de una «dilación totalmente injustificada y que, además, podría perjudicar también al resto de Europa al dificultar la correcta evaluación de la situación actual tanto de esta especie como del resto de hábitats y taxones protegidos (grupo de organismos que tienen características en común y están emparentados) por la normativa comunitaria».

Así lo indica en un comunicado e indica que «ya transcurrió casi un mes y medio» tras una reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente (integrada por representantes del Ministerio de Transición Ecológica y de las comunidades autónomas) que aprobó un informe sexenal para remitir a la CE información en julio de 2025.

Según la Xunta, el Ministerio para la Transición Ecológica se escuda en «supuestos errores» en datos de las comunidades autónomas para así «incumplir su obligación», y subraya que «este atraso ya supuso la apertura de un procedimiento de infracción a España».

En una reciente respuesta a Galicia y otras comunidades, la Comisaría Europea de Medio Ambiente «reconoce», según la Xunta, que tal situación dificulta a la CE «la evaluación del estado actual del conjunto de especies y hábitats comunitarios incluidos en la directiva Hábitats, ya que los últimos datos relativos a España corresponden al período 2013-2018».

Al respecto, la cartera que dirige Ángeles Vázquez asegura que la Agencia Europea de Medio Ambiente ya está analizando los datos remitidos por el resto de países para obtener una radiografía global de la situación de esta especie en la UE, pero la falta actualizada de información sobre España «limitan la comparativa con informes anteriores y la calidad de las evaluaciones.