Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infectado por HantavirusEclipse total de SolPisos nuevos sin compradoresO MarisquiñoUnai Núñez
instagramlinkedin

Salud pública

El turista con hantavirus que está en Galicia pudo ser contagioso del 18 al 28 de julio

El Ministerio de Sanidad francés asegura que, aún así, el riesgo de transmisión se considera débil

Por ahora, las autoridades gallegas no han informado de dónde se encuentra ni de cuándo llegó a la comunidad

Los ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius en imagen de archivo.

Los ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius en imagen de archivo. / Álex Rosa / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S. C.

Santiago

El turista franco-argentino que dio positivo en un test de hantavirus y que se encuentra aislado junto a su familia en un alojamiento en Galicia pudo ser contagioso del 18 al 28 de julio, según los responsables de la investigación epidemiológica hecha en Francia, por donde pasó a finales de julio. El Ministerio francés de Sanidad, que presentó este viernes en un comunicado esas estimaciones que se asientan en la literatura científica, subrayó que «el riesgo de transmisión se considera en cualquier caso débil».

Además, precisó que ese riesgo afecta «únicamente» a las personas que estuvieron en contacto más estrecho con él, es decir, a las que vivían bajo el mismo techo, a las que compartieron habitación o los que estuvieron muy cerca de él, en particular en los transportes (a menos de dos metros durante un periodo de al menos 15 minutos) y a los sanitarios que lo pudieron atender sin protección adaptada.

Este hombre estuvo durante la segunda mitad de julio en tres regiones francesas (Nueva Aquitania, Normandía e Isla de Francia) y durante esa estancia tuvo algunos síntomas similares a los de la gripe que le llevaron a una consulta médica.

Los facultativos franceses, que tenían en mente la epidemia de hantavirus del crucero MV Hondius que había salido de Argentina, decidieron verificar si podía tratarse de esa enfermedad y encargaron un test, cuyo resultado positivo se conoció este jueves, cuando el turista ya no estaba en Francia, sino en España. El Ministerio francés de Sanidad destacó que cuando se le hizo el examen médico en Francia, aunque presentaba síntomas «ya tenía una carga viral muy débil», como lo ha puesto en evidencia el test, lo que «traduce un potencial de transmisión muy limitado».

A ese respecto, recordó que los estudios científicos muestran que el riesgo de transmisión del tipo de hantavirus identificado, el andes, «está directamente relacionado con la carga viral».

Las autoridades francesas están llevando a cabo un trabajo para trazar a todos los que pudieron ser eventuales contactos de riesgo, a los que se va a recomendar que permanezcan aislados a domicilio durante seis semanas, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad (OMS) y del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, desde la Xunta de Galicia han informado de que están vigilando los contactos estrechos con el contagiado. Por lo de ahora, no ha trascendido información ni de cuándo llegó a la comunidad ni de donde se encuentra alojado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
  2. La Xunta busca recortar el gasto en sustituciones con un mayor control sobre las bajas en sanidad y educación
  3. Un turista franco-argentino en aislamiento en España tras dar positivo en hantavirus
  4. Alfonso Rueda: «Hemos reducido ya un 40% las bajas laborales en algunas zonas donde vimos que había disfunciones»
  5. Galicia pasa de cero «megaincendios» de más de 10.000 hectáreas a al menos siete en solo cuatro años
  6. Tregua al verano en Galicia: la lluvia se volverá a dejar ver en toda la comunidad desde esta tarde, apunta MeteoGalicia
  7. Arranca la redefinición de las oposiciones a profesor: estas son las bases para lanzar la reforma tras 20 años con el mismo modelo
  8. La brecha de género en la enseñanza se agudiza en Galicia, que lidera la feminización de las aulas en España

El turista con hantavirus que está en Galicia pudo ser contagioso del 18 al 28 de julio

El turista con hantavirus que está en Galicia pudo ser contagioso del 18 al 28 de julio

La OMS aprueba los cribados de cáncer de próstata de Galicia pero le pide seleccionar mejor a los pacientes

La OMS aprueba los cribados de cáncer de próstata de Galicia pero le pide seleccionar mejor a los pacientes

El PSdeG denuncia que «miles de hectáreas continúan sin las actuaciones preventivas» en materia de incendios

El PSdeG denuncia que «miles de hectáreas continúan sin las actuaciones preventivas» en materia de incendios

Galicia sale perdiendo en la PAC por el reducido tamaño de sus granjas: cada productor recibe 1.500 euros menos que la media nacional

Galicia sale perdiendo en la PAC por el reducido tamaño de sus granjas: cada productor recibe 1.500 euros menos que la media nacional

Un turista franco-argentino da positivo en hantavirus Andes mientras recorre Galicia y Sanidad rastrea posibles contactos

Un turista franco-argentino da positivo en hantavirus Andes mientras recorre Galicia y Sanidad rastrea posibles contactos

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Cuatrocientos menores gallegos delinquen cada año por primera vez

Cuatrocientos menores gallegos delinquen cada año por primera vez

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto
Tracking Pixel Contents