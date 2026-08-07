El Tribunal Supremo reclama a Bruselas el dictamen donde cree ilegal la prórroga de la AP-9

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Comisión Europea el dictamen donde considera ilegal la prórroga de la autopista gallega AP-9 para analizar si el Gobierno central debe anularla. En su auto, al que tuvo acceso Europa Press, el Supremo explica que la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) interpuso recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado a finales de 2025 por el que se inadmitió a trámite su solicitud de revisión de oficio de las prórrogas de la concesión.

En dicho recurso, la asociación solicitaba en el recurso una copia del dictamen motivado por la Comisión Europea en el procedimiento de infracción iniciado contra España precisamente por esa prórroga.

Pese a reconocer el Alto Tribunal que los dictámenes de la Comisión «no tienen el efecto jurídico directo de anular los actos objeto del procedimiento», considera que «ello no implica que dicho dictamen no sea relevante», pudiendo ser tomado en consideración como un elemento más que sirva para apreciar si existieron infracciones de las normas de la UE que puedan determinar la nulidad de pleno derecho de las normas de revisión de oficio que se solicitan».

Sin embargo, tal y como avanzó el diario digital gallego praza.gal, en mayo el Supremo adimitió la negativa del Gobierno a facilitar el dictamen con el argumento de que no formaría parte del expediente de revisión propiamente dicho. No obstante, ahora el TS sí acepta la vía empleada por la asociación para poder conocer el contenido de dicho documento

Miranda exige transparencia

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha solicitado formalmente a la Comisión Europea acceso al expediente del procedimiento de infracción abierto contra el España por la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048.

En una nota de prensa, Miranda ha explicado que ha pedido conocer la respuesta remitida por el Gobierno central a la Comisión Europea, en la que rechaza iniciar la anulación de la prórroga de la concesión pese al dictamen motivado emitido por el Ejecutivo comunitario en el marco del procedimiento de infracción INFR(2021)4052.

Para la eurodiputada, la documentación tiene un «evidente interés público» para la ciudadanía gallega.

En esta misma nota de prensa, el Bloque subraya que el Tribunal Supremo ha consultado a la Comisión Europea sobre la posibilidad de hacer público ese dictamen y considera que esta circunstancia «refuerza la necesidad de que exista transparencia sobre el expediente».

Asimismo, el BNG ha expuesto que Miranda ya había solicitado información sobre este procedimiento a la Comisión Europea en abril de 2024 y septiembre de 2025, además de presentar una petición a través del portal de transparencia comunitario y trasladar esta cuestión a la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho.