Transparencia
Casi tres de cada diez solicitudes de información a la Xunta son desestimadas por silencio administrativo
El 88% de los expedientes que han terminado en esta vía desde 2016 se concentran en los últimos cuatro años
El silencio administrativo —la ausencia de respuesta que la ley considera desestimatoria una vez agotado el plazo legal— fue el desenlace de casi tres de cada diez solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante la Xunta en 2025. De las 969 peticiones registradas ese año, 280 quedaron resueltas por esta vía, frente a las 634 que obtuvieron resolución expresa (65,43%) y las 55 que seguían en trámite a cierre de ejercicio.
La legislación fija en un mes el plazo para resolver estas solicitudes, ampliable por otro mes si el volumen o la complejidad de la información lo justifica. Superado ese plazo sin respuesta, la petición se entiende desestimada. Esto es lo que ha ocurrido con el 29% de las solicitudes presentadas el año pasado. En porcentaje, la cifra es menor a la de 2024, cuando este fue el desenlace del 33% de las solicitudes; pero en números absolutos, son 16 más.
En todo caso, lo más llamativo es el aumento a lo largo de los años. Desde la entrada en funcionamiento del Portal de transparencia, en 2016, han terminado en silencio administrativo 1.106 solicitudes, y el grueso (el 88,5%) se concentra en los últimos cuatro años. En 2016, por ejemplo, fue el desenlace de tan solo 34 solicitudes, el 15%; y en 2021 (año afectado por la pandemia y con récord de solicitudes de información, rozando las 1.4000) tan solo hubo 4.
En cuanto al resto de solitudes presentadas en 2025, 55 seguían en tramitación al final del año y otras 634 (el 65%) fueron resueltas. De ellas, la inmensa mayoría (el 82%) se saldó con la concesión total de la información pedida; 36 obtuvieron una concesión parcial, 73 fueron inadmitidas, 7 denegadas y 6 desistidas por la propia persona solicitante.
Por departamentos, en 2025 la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes fue la que más solicitudes recibió (14,24%), seguida muy de cerca por la propia Presidencia de la Xunta (13,42%), la Consellería del Mar (93, 9,60%) y la de Sanidad (85, 8,77%). En el otro extremo, Empleo, Comercio y Emigración apenas sumó 7 peticiones (0,72%). Asimismo, si se mira la serie completa 2016-2025, el departamento que más solicitudes ha concentrado en total es Medio Ambiente, Territorio y Vivienda (ya extinguida como tal), con 1.295 (15,54% del total), por delante de la antigua Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia (1.130, 13,56%), la Consellería del Mar (847, 10,16%), Infraestructuras y Movilidad (597, 7,16%) y Sanidad (566, 6,79%).
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