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El turista contagiado de hantavirus está aislado en un domicilio de Galicia junto a dos contactos

La directora xeral de Saúde Pública manda un mensaje de tranquilidad: «El hantavirus no es el covid»

Protocolo en el 'crucero del hantavirus' MV Hondius, en el puerto de Granadilla, durante el brote de Hantavirus.

Protocolo en el 'crucero del hantavirus' MV Hondius, en el puerto de Granadilla, durante el brote de Hantavirus. / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

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E. P.

El contagiado franco-argentino por hantavirus permanece aislado en un domicilio en Galicia junto a dos contactos estrechos de su entorno familiar, todos asintomáticos.

Así lo han confirmado este viernes fuentes sanitarias en una rueda de prensa en la que han participado la directora xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, Carmen Durán; la directora del Centro Galego para o Control e Prevención das Enfermidades (Cegace), Marta Piñeiro; y una médico preventiva, especializada en epidemiología, María Otero.

Han detallado que la persona contagiada, aislada desde este jueves, acudió a Urgencias en Francia el 23 de julio, con sintomatología «relativamente leve». De hecho, no llegó a ingresar. Esta persona viajó, «ya totalmente asintomática», directamente a Galicia, adonde llegó el lunes 3 de agosto.

La Consellería de Sanidade está «en permanente contacto» con el Ministerio de Sanidad para llevar a cabo el protocolo que se sigue en estos casos. De hecho, han explicado, han mantenido una reunión esta misma mañana.

El contagiado permanecerá aislado hasta que se confirme su alta epidemiológica, que se decidirá en base a pruebas PCR negativas. El número de estas pruebas todavía está por determinar, a la espera de recibir de Francia datos concretos sobre fechas y sintomatología.

Lo mismo ocurre con la cuarentena que deben guardar los dos contactos estrechos, de 42 días. Si bien ya están cumpliéndola, conocer exactamente el contexto en el que se contagió el caso determinará a partir de qué día se consideran contactos estrechos. También a ellos se les practicarán PCR.

«El hantavirus no es el covid»

Por este motivo, la responsable de Saúde Pública ha incidido en que el protocolo a seguir es «absolutamente garantista» y ha destacado que continuarán en constante diálogo con el Ministerio. Además, ha avanzado que el objetivo es realizar las pruebas y contar con los resultados «lo antes posible». «Vamos a intentar que todo esté resuelto el lunes», ha afirmado.

También han descartado más contactos en Galicia y, por ello, han insistido en mandar un mensaje de «tranquilidad».

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«El hantavirus no es el covid», ha aseverado Carmen Durán, apuntando que la transmisibilidad no es «tan sencilla» ni «tan alta» como la del virus de la Covid-19, dado que en este caso tiene que haber un contacto «muy estrecho».

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