Golpe al narcotráfico
Tres detenidos tras la incautación de 5.000 kilos de cocaína en un portacontenedores frente a las islas Azores
Los narcos utilizaron el denominado método de los 'micos' o 'trepadores', accediendo al buque en alta mar mediante escalas artesanales para ocultar la droga en contenedores previamente seleccionados
Esta importante operación contra el narcotráfico coincide en el tiempo con la localización este martes en la localidad lusa de Caminha de un camión con una narcolancha en su interior
E. P.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido y la Policía Judiciaria de Portugal, han intervenido cerca de cinco toneladas de cocaína ocultas en un portacontenedores y han detenido a tres personas tras interceptar el buque cerca del archipiélago de las Azores, en la mayor incautación realizada en una embarcación mediante el método de los denominados 'micos' o 'trepadores'.
La investigación conjunta de los agentes permitió descubrir que una organización criminal de origen colombiano había seleccionado el mercante para introducir el cargamento de cocaína con destino a Europa.
Para ello, los criminales utilizaban el denominado método de los 'micos' o 'trepadores', por el que varios de sus integrantes accedían clandestinamente al portacontenedores en alta mar mediante escalas artesanales para ocultar la droga en contenedores previamente seleccionados.
Posteriormente, otros miembros de la red recuperaban la mercancía mediante el sistema conocido como 'drop off', extrayéndola de los contenedores durante la navegación y trasladándola a embarcaciones rápidas para introducir el cargamento en territorio europeo.
Las pesquisas permitieron determinar que la organización había previsto la participación de dos embarcaciones tipo 'go fast' que partirían desde España para recoger la droga en alta mar y trasladarla posteriormente a través del río Guadalquivir.
Abordado a 600 millas de la costa más cercana
El análisis de inteligencia realizado por investigadores de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central permitió identificar el portacontenedores y localizar los contenedores contaminados entre los más de 20.000 que transportaba el mercante.
Con esta información, se desplegó un operativo marítimo y aéreo que culminó con el abordaje del buque, de más de 260 metros de eslora, en una intervención de «gran complejidad» por sus dimensiones y por las condiciones existentes en alta mar, según ha informado este jueves la Policía Nacional.
Tras ser conducido al puerto de Sines (Portugal), los agentes inspeccionaron la carga y localizaron 163 fardos de cocaína con un peso cercano a las cinco toneladas.
La organización contaba además con un denominado 'notario' a bordo del buque, encargado de supervisar y dar fe de la operativa del tráfico de drogas, así como con un polizón de nacionalidad colombiana que viajaba en la embarcación para garantizar el éxito del sistema de extracción de la droga.
Ambos fueron detenidos junto a un miembro de la tripulación presuntamente vinculado a la red criminal. Los tres arrestados pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, decretándose su ingreso en prisión.
Este importante golpe contra el narcotráfico coincide en el tiempo con el hallazgo este martes en la localidad portuguesa de Caminha de un tráiler con una narcolancha dentro. El vehículo era de matrícula española y aunque la investigación todavía está abierta todo apunta a que la embarcación iba dirigida hacia un punto de la costa de Portugal para partir de ahí hacia alta mar.
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