Los menores migrantes no acompañados atendidos en Galicia proceden ya de 29 países

El año pasado, por primera vez desde que hay registros, Galicia superó los 300 menores migrantes no acompañados bajo la protección de la Xunta. A 31 de diciembre de 2025 había 312 niños, niñas y adolescentes en el sistema, procedentes de un total de 29 países. El perfil general apenas varía respecto al de otros años: la inmensa mayoría, el 76%, eran varones, y Marruecos seguía siendo el principal país de origen, con dos de cada cinco menores. Sin embargo, el desglose muestra una procedencia cada vez más diversa, con un mayor peso de otros países de África occidental y de América Latina.

En 2009, primer año del que se ofrecen datos, solo figuraban cinco países de procedencia. De los 65 menores, 45 eran de Marruecos; ocho, de Guinea; cinco, de Senegal; tres, de Argelia, y uno, de Kenia. En otros tres casos se desconocía el país de origen.

Con el paso de los años, este perfil fue diversificándose. En 2015 ya aparecían 13 países, con presencia, además de los orígenes africanos habituales, de China, Siria, Rumanía, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Brasil o Portugal. Ese año fueron contabilizados 35 menores.

El mayor salto se produjo en 2018. Ese año los servicios de la Xunta atendieron a 205 menores migrantes no acompañados, frente a los 84 de 2017. El incremento estuvo impulsado especialmente por los procedentes de Marruecos, que pasaron de 33 a 106. También se incorporaron diez países que no figuraban el año anterior, entre ellos Malí, Ghana, Honduras, Cuba, Venezuela y Uruguay.

Desde entonces, la evolución ha sido irregular, con un descenso durante los años de la pandemia, pero la tendencia de fondo es ascendente y en 2025 sumaban ya 29 nacionalidades. Marruecos continuaba a la cabeza, con 128 menores, seguido de Senegal, con 38; Gambia, con 24, y Malí, con 19. Estos cuatro orígenes reunían en conjunto al 67% de los niños, niñas y adolescentes.

En total, había menores procedentes de 13 países africanos, que sumaban 245 personas, cerca del 79% del total. El segundo grupo más numeroso era el de América: 59 menores, el 19%, procedentes de diez países. Destacaban Venezuela, con 16; República Dominicana, con 11, y Perú, con diez. Finalmente, había cuatro menores procedentes de Europa (dos de Rumanía, uno de Ucrania y uno de Italia) y otros cuatro de Asia (dos de Afganistán, uno de China y uno de Líbano).

En cuanto al sexo, en 2025 había 237 niños y 75 niñas, una proporción de unos tres varones por cada mujer que se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años.