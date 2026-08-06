Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Carlos Ponce Pablo Hernández Gamarra Comuneros de Vigo enseñan a los vecinos a protegerse de los incendios: «Hay centenares de viviendas en riesgo» La Mancomunidad de Montes de Vigo lleva desde el inicio del verano trabajando a destajo para evitar posibles incendios forestales. La sequía y la falta de lluvias han creado un caldo de cultivo preocupante convirtiendo el monte vigués, que abarca el 15% de todo el territorio de la ciudad, en un auténtico polvorín. En lo que más están insistiendo es en la concienciación de la población de la gravedad de la situación y por eso se han lanzado a formar a los vecinos que viven en el rural sobre la necesidad de la prevención y de autoprotegerse. Los comuneros lanzan una formación piloto en Matamá y llegará a todas las parroquias en las próximas semanas. Advierten que hay edificios públicos y privados rodeados por eucaliptos. La noticia, aquí.

Un agente ambiental en la extinción de un incendio en Galicia / M. NIETO Galicia afronta un sábado de peligro extremo de incendios, con Ourense y el sur de Lugo como zonas más expuestas Galicia volverá a entrar este fin de semana en una situación especialmente delicada por el riesgo de incendios forestales. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el peligro aumente progresivamente durante los próximos días hasta alcanzar el nivel extremo este sábado 8 de agosto en amplias zonas de la comunidad, especialmente en el interior y en las áreas más alejadas de la influencia atlántica. El mapa elaborado por AEMET sitúa la situación más desfavorable en el interior de la provincia de Ourense, el sur y el este de Lugo y varias comarcas del interior de Pontevedra. En estas áreas confluirán temperaturas elevadas, humedad ambiental baja y una vegetación cada vez más seca después de varias jornadas sin precipitaciones significativas. Lee la noticia completa aquí

Patricia Casteleiro Escena de paraguas en Castrelos, esperando para comprar las entradas para Viva Suecia. / Marta G. Brea Agosto arranca en Vigo con la lluvia que no hubo en el julio más seco y tórrido El verano vigués tiene muchos matices. Mientras que julio fue un mes seco, sin lluvia y con temperaturas máximas de récord, agosto nada que ver. Las precipitaciones no fueron cuantiosas, pero estuvieron presentes durante la mañana del martes. Por ejemplo, el campus acumuló hasta tres litros por metro cuadrado. La noticia, aquí.

Neli Pillado El embalse de Baíña, ayer, tras caer a menos de la mitad de su capacidad. / Jose Lores El embalse de Baiona cae por debajo del 50% en agosto por primera vez en 15 años La sequía acecha a Baiona antes de lo habitual este año. El embalse de Baíña se encuentra ya a menos de la mitad, dato especialmente bajo a estas alturas del verano. El boletín hidrológico que cada semana publica Augas de Galicia situaba la presa este lunes al 43,68% de su capacidad, cinco puntos menos que la pasada y nueve que la anterior. La noticia, aquí.

R. V. Extinguido el incendio forestal de Palas de Rei tras quemar 14 hectáreas El incendio forestal que comenzó el pasado domingo en el municipio lucense de Palas de Rei ha quedado extinguido este lunes por la noche tras quemar 14 hectáreas, según ha informado la Consellería de Medio Rural. De las 14 hectáreas afectadas, 7 son de monte arbolado y otras tantas, de raso. Para su extinción se movilizaron, en total, 5 técnicos, 13 agentes, 24 brigadas, 21 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 8 aviones.

R. V. El incendio forestal registrado este domingo en el municipio lucense de Palas de Rei está estabilizado, según ha informado a primera hora de este lunes la Consellería de Medio Rural. El fuego se inició en la parroquia de Cuíña a las 17:58 horas y se dio por acotado a las 22:40 horas. Según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas. Para su extinción se han movilizado, hasta el momento, 4 técnicos, 11 agentes, 22 brigadas, 18 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 8 aviones.

Elena Ocampo Imagen aérea del incendio. / Meteo Ferrolterra Galicia pasa de cero «megaincendios» de más de 10.000 hectáreas a al menos siete en solo cuatro años Un informe de la Real Academia de Ingeniería sitúa a la comunidad como uno de los territorios donde el cambio de escala del fuego resulta más abrupto: menos igniciones, pero incendios cada vez más grandes, intensos y difíciles de apagar. La noticia, aquí.

R. V. Extinguido el incendio de Monfero tras quemar 38 hectáreas y controlado el de Ourol, que ha arrasado 30 La actualización del estado de los incendios que afectan a Galicia de primera hora de viernes confirma la extinción del fuego que afectaba al concello de Monfero e indica que el de Ourol está controlado. A las 23:50 horas del jueves quedó extinguido el incendio forestal del municipio coruñés de Monfero, en la parroquia de O Alto de Xestoso, registrado este miércoles a las 14:26 horas. Finalmente afectó a una superficie de 38,03 hectáreas, de las cuales 33,38 corresponden a monte raso y 4,65 a superficie arbolada, la mayor parte de ellas en el municipio lucense de Guitiriz. Para su extinción se movilizaron, en total, 2 técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 4 aviones. Por otro lado, en el municipo lucense de Ourol se dio por controlado desde las 13:36 horas el fuego que afectaba a la parroquia de Merille. Según las últimas estimaciones provisionales, ha quemado una superficie de alrededor de 30 hectáreas. Comenzó el pasado miércoles a las 13:35 horas y, hasta el momento, para su extinción se han movilizado 2 técnicos, 11 agentes, 22 brigadas, 20 motobombas, 3 palas, 3 helicópteros y 2 aviones.

Iria D. Pombo Un grupo de bomberos forestales y agentes ambientales en la explanada de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, este jueves, antes del encuentro con Alfonso Rueda. / IDP Los brigadistas gallegos vuelven del infierno de León: «Había momentos en los que el fuego ya estaba fuera de nuestra capacidad» Mientras Galicia logra estabilizar los incendios de Ourol, Monfero y Taboada, los ochenta profesionales gallegos que ayudaron en Castilla y León regresan convencidos de que el peor enemigo del verano puede llegar en cuestión de horas. La noticia completa, aquí.