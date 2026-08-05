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El plazo para solicitar el Bono Concilia Familia se abrirá en la primera semana de septiembre

La cuantía de las aportaciones puede ser de hasta 500 euros para las familias que contraten un servicio de cuidado a domicilio

García durante su visita al campamento de surf en Nemiña, en Muxía

García durante su visita al campamento de surf en Nemiña, en Muxía / Cedida

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R. S.

Santiago

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, anunció este miércoles que en los primeros días del mes de septiembre se abrirá el plazo de solicitud del Bono Concilia Familia. Así lo confirmó durante una visita a un campamento de surf que tiene lugar en la playa de Nemiña, en la localidad coruñés de Muxía, al que este verano acudirán alrededor de 150 niños.

La conselleira detalló, según traslada su departamento en un comunicado, que la Xunta destina este año 2,6 millones de euros a este programa de conciliación. El objetivo, apuntó, es ayudar a las familias en las que trabajan ambos progenitores, o uno en el caso de las monoparentales, a sufragar los costes adicionales en la atención de sus hijos durante los periodos no lectivos, como las vacaciones de verano.

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La cuantía de las aportaciones puede ser de hasta 500 euros para las familias que contraten un servicio de cuidado a domicilio o de hasta 200 euros para aquellas que lleven a sus hijos a recursos y actividades de conciliación, como campamentos o ludotecas, excluidos o financiados por administraciones públicas.

Fuente: El Correo Gallego

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