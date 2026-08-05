Muere la concejala de Padrón Ana Castro
El alcalde, Anxo Arca, convocó una reunión urgente del gobierno local y anunciará este miércoles la declaración de luto oficial en homenaje a la edil
E. C. G.
La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente del Concello de Padrón, Ana Castro, falleció en la noche de este martes, según informó el alcalde, Anxo Arca.
Nada más conocer la noticia, el regidor trasladó el fallecimiento a los integrantes del gobierno municipal y convocó una reunión de urgencia para las 9.30 horas de este martes.
Al término del encuentro, Arca tiene previsto realizar una declaración institucional en la que anunciará la declaración de luto oficial en señal de respeto y homenaje a la concejala fallecida.
El Concello de Padrón informó de que a lo largo de las próximas horas dará a conocer los acuerdos adoptados por el gobierno municipal, así como los actos institucionales que se convoquen con motivo del fallecimiento de Ana Castro.
Fuente: El Correo Gallego
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