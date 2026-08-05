Galicia no ha recibido ni la mitad de los menores migrantes no acompañados asignados en 2025: quedan todavía alrededor de 170

La crisis migratoria ocurrida en Ceuta los pasados días ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre como repartir entre las comunidades la atención a los menores migrantes no acompañados. El portavoz del Gobierno ceutí aseguraba el martes que estaban atendiendo a más de mil niños y niñas que habían cruzado la frontera entre el 30 y el 31 de julio, sin descartar que hubiese más todavía no contabilizados. Parte de ellos podrá ser reubicada entre las autonomías mediante el mecanismo obligatorio previsto en la Ley de Extranjería y algunos podrían ser destinados a Galicia, aunque todavía no se ha concretado el reparto. Mientras, a la comunidad todavía están pendientes de llegar más de la mitad de los 317 menores que le fueron asignados el año pasado, cuando la Xunta ya informaba de que sus servicios de atención a menores estaban «saturados» y a más de un 100% de su capacidad.

Así lo han confirmado fuentes de la Consellería de Política Social, que concretan que han llegado a la comunidad alrededor de 140 menores de los asignados el año pasado. Esto implica que faltan por llegar, todavía, unos 177 o un 56%. El motivo, indican, es que son «procesos administrativos complejos», aunque desde la cartera que dirige Fabiola García destacan la «buena» comunicación que hay con Ceuta, Melilla y Canarias, con quienes se gestionan directamente las llegadas.

El reparto estuvo envuelto en la polémica desde el principio. Acorde a la Ley de Extranjería, se hizo en base a criterios como población o renta per cápita con los que el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda se mostró en desacuerdo desde el principio, calificándolo de «injusto» y «arbitrario». El Gobierno gallego advertía de que la llegada de 317 menores obligaría a abrir centros específicos y podía favorecer la creación de «guetos», frente a su sistema habitual de convivencia en pequeños centros con el resto de menores tutelados en el que no se diferencia entre nacionalidades para asegurar la mejor inclusión posible. Finalmente, hoy parte de los menores atendidos están en el primer centro específico para menores migrantes no acompañados de la comunidad, abierto en Monforte, que fue vandalizado a los pocos días de su anuncio el septiembre pasado.

Récord de atención: un 32% más

Al margen de los traslados pendientes, Galicia cerró 2025 con el mayor número de menores migrantes no acompañados desde que existen registros. A 31 de diciembre había 312, frente a los 237 del año anterior: 75 más, un incremento del 31,6 %, y la primera vez que la cifra supera los 300.

En este contexto, desde la Xunta reiteran su solidaridad con los afectados por la crisis migratoria, e insisten en que están dispuestos a «dialogar con el Gobierno de España y participar en la acogida, pero siempre dentro de la capacidad residencial» de cada comunidad. Así lo ha explicado la titular de Política Social, que recordó que es imprescindible tener la financiación suficiente para ello y lamentó que este año, por primera vez, se recortase la partida presupuestaria para la protección de menores.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, apeló al Gobierno central a reforzar la política fronteriza: «No podemos ver como llegan irremediable y continuadamente menores, no se hace absolutamente nada y después se intenta trasladar a las comunidades». «Lógicamente, habrá que atender a los menores no acompañados, pero habrá que pedir al Gobierno que atienda también a las comunidades», aseveró.