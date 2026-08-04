La Xunta habilitará a más de 140 funcionarios para ayudar a 60.000 gallegos a hacer sus trámites por internet

A partir de ahora, cuando una persona no sepa manejar la sede electrónica de la Xunta, no tendrá por qué renunciar al trámite: un funcionario podrá firmar en su nombre, con su consentimiento, para completarlo por ella. Es la promesa del nuevo registro de personal público habilitado que pondrá en marcha el Gobierno gallego próximamente, pensado para las más de 60.000 personas que el año pasado hicieron alguna gestión con la Administración autonómica sin pasar por internet. La noticia la anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado lunes, tras la aprobación en el Consello de Goberno del decreto que regula esta figura, y que próximamente se publicará en el Diario Oficial de Galicia.

Según ha confirmado la Consellería de Facenda e Administración Pública, de la que dependerá este servicio, la previsión inicial es habilitar para estas funciones a los más de 140 empleados de las oficinas de registro y atención a la ciudadanía, aunque esta cifra podrá ampliarse en el futuro. De hecho, ya está previsto que el resto de administraciones públicas gallegas, como concellos y diputaciones, puedan habilitar también a sus empleados públicos a través de convenios con la Xunta.

El 11% de todos los trámites

En cuanto a su alcance, el Ejecutivo autonómico estima que podrían beneficiarse los 60.000 gallegos y gallegas que el año pasado no utilizaron la Sede Electrónica de la Xunta para hacer sus gestiones, lo que equivale a un 11% de todas las tramitaciones y al 2,2% de la población. Estas personas tendrán que acudir a alguna sede administrativa de la Xunta, identificarse y prestar su consentimiento expreso para que un funcionario habilitado realice su identificación y, en su caso, firme electrónicamente el trámite concreto. Al finalizar, recibirán la documentación presentada y una copia del consentimiento firmado.

Con este decreto, la Xunta desarrolla una figura que ya existe en la legislación estatal desde 2007 y que está regulada actualmente por la Ley de procedimiento administrativo de 2015. La norma obliga a las Administraciones públicas a garantizar que la ciudadanía pueda relacionarse con ellas por medios electrónicos, pero también a atender a quienes carezcan de medios o conocimientos digitales. En Galicia, la Ley de Administración Digital de 2019 ya preveía la creación de este registro autonómico, pero no es hasta ahora, siete años más tarde, que se desarrolla su puesta en marcha efectiva, sumándose a otras comunidades que ya lo tienen activo como País Vasco, Madrid o Andalucía.

Personas mayores en zonas rurales

Podrán beneficiarse de este servicio todas las personas físicas que no estén obligadas a hacer el trámite por internet. No obstante, en la práctica esta medida está pensada para las personas mayores, personas sin conocimientos informáticos o personas que carezcan de los medios electrónicos necesarios, como ordenadores o smartphones.

Además, la encuesta de hogares digitales de Galicia permite intuir qué perfiles son los que, aun teniendo acceso a internet, no lo usan para relacionarse con las administraciones. La edad y el nivel de estudios son las variables que más condicionan este uso: entre los internautas de 65 a 74 años, solo el 70 % hace trámites online con la Administración, frente al 97,1 % de quienes tienen entre 25 y 34 años. En cuanto a la formación, el 96,6 % de las personas con estudios superiores gestiona sus trámites por internet, cifra que cae al 64% entre quienes tienen estudios primarios o inferiores. Finalmente, su uso desciende hasta el 81,8 % en los municipios de menos de 5.000 habitantes, frente al 90,2 % en las ciudades de más de 50.000. El perfil, por lo tanto, es de personas mayores, que viven en zonas rurales y sin estudios superiores.