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Galicia incorpora a 151 investigadores con una inversión de más de 27 millones

Las ayudas de la Xunta financiarán 102 contratos predoctorales y 49 posdoctorales hasta 2032: la Universidade de Vigo y los centros científicos y sanitarios del área captan 35

Una investigadora trabaja en un laboratorio de acuicultura en Galicia

Una investigadora trabaja en un laboratorio de acuicultura en Galicia / FdV

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R.V.

Galicia incorporará a 151 investigadores predoctorales y posdoctorales con cargo a dos convocatorias de la Xunta dotadas con 27,4 millones de euros. Las ayudas permitirán financiar desde la realización de tesis doctorales hasta la formación y consolidación de científicos que ya han obtenido el doctorado.

Las dos resoluciones publicadas este martes en el Diario Oficial de Galicia conceden 102 contratos predoctorales, respaldados por algo más de 12,3 millones de euros, y otros 49 posdoctorales, con una inversión superior a los 15 millones. La financiación se extenderá, según la modalidad, hasta 2030 y 2032.

Las incorporaciones están previstas para el próximo 1 de septiembre, aunque las personas extracomunitarias dispondrán hasta el 1 de diciembre para formalizar sus contratos.

Santiago concentra la mayoría de las ayudas

Las tres universidades públicas gallegas recibirán 130 de los 151 contratos adjudicados. La Universidade de Santiago de Compostela concentra la mayor parte, con 64 ayudas predoctorales y 23 posdoctorales, un total de 87 investigadores.

La Universidade de Vigo obtiene 27 contratos, doce para investigadores que preparan su tesis doctoral y quince para doctores en una fase posterior de formación y especialización. La Universidade da Coruña suma otros 16, catorce predoctorales y dos posdoctorales.

Los 21 contratos restantes se reparten entre organismos científicos, fundaciones de investigación sanitaria y el Centro de Supercomputación de Galicia.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto de Ciencias del Patrimonio, el Centro de Supercomputación de Galicia y las fundaciones de investigación biomédica de Santiago, A Coruña y Galicia Sur.

102 contratos para realizar la tesis doctoral

La convocatoria predoctoral permitirá incorporar a 102 titulados universitarios para desarrollar sus tesis y obtener el título de doctor. Las universidades públicas reciben 90 ayudas, mientras que las otras doce corresponden a centros científicos y fundaciones sanitarias.

La USC obtiene 64 contratos, la Universidade da Coruña catorce y la Universidade de Vigo doce. La distribución garantiza, además, un mínimo de ayudas en cada una de las cinco grandes ramas de conocimiento: Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; Artes y Humanidades; e Ingeniería y Arquitectura.

Los contratos incluyen financiación para realizar estancias de tres meses en el extranjero, con el objetivo de reforzar la formación de los investigadores y facilitar la obtención de la mención internacional en el título de doctor.

Otros 49 contratos para doctores

La segunda convocatoria está dirigida a investigadores que ya han obtenido el doctorado. La Xunta concede 49 ayudas posdoctorales para que puedan ampliar su formación, adquirir experiencia internacional y avanzar en su consolidación científica.

Las universidades gallegas reciben 40 contratos: 23 corresponden a la USC, quince a la UVigo y dos a la Universidade da Coruña. Los nueve restantes se adjudican a otros organismos y fundaciones de investigación.

Estas ayudas se dividen en dos etapas. En una primera fase, los investigadores realizarán una estancia en universidades o centros científicos del extranjero. Posteriormente regresarán a Galicia para continuar su trabajo, desarrollar una línea de investigación propia y mejorar sus posibilidades de estabilización profesional.

Vigo suma 35 investigadores

La Universidade de Vigo y los centros científicos y sanitarios del área viguesa reúnen 35 de los 151 contratos concedidos. A los 27 adjudicados a la UVigo se añaden cinco del Instituto de Investigaciones Marinas, uno del Centro Oceanográfico de Vigo y dos de la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur.

En conjunto, estas instituciones captan cerca de ocho millones de euros de las dos convocatorias.

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Las entidades beneficiarias disponen ahora de diez días hábiles para aceptar las ayudas. Las resoluciones también incluyen listas de espera para cubrir las posibles renuncias que puedan producirse antes de la incorporación de los investigadores.

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