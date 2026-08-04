Las adopciones nacionales repuntan en Galicia: 52 expedientes en un año

Galicia tramitó durante 2025 un total de 52 expedientes de adopción nacional, catorce más que el año anterior. La cifra supone un incremento del 37% frente a los 38 procedimientos registrados en 2024 y rompe, al menos de forma puntual, con la escasa variación que venía mostrando esta vía de protección de menores.

A Coruña fue la provincia con mayor actividad, con 19 expedientes, seguida de Pontevedra, con 16. En Ourense se contabilizaron once y en Lugo, seis, según la estadística anual de protección de menores publicada por la Xunta.

El dato no significa necesariamente que durante el año se formalizasen 52 adopciones ni que fueran adoptados exactamente 52 niños. La estadística contabiliza expedientes tramitados dentro de un proceso que incluye la valoración de las familias, la declaración de idoneidad, la propuesta de asignación y, finalmente, la resolución judicial.

La adopción es una medida de protección reservada para menores que no pueden regresar con su familia de origen y necesitan integrarse de manera permanente en otra familia. La prioridad no es encontrar un niño para los solicitantes, sino seleccionar la familia que mejor responda a las necesidades concretas de cada menor.

Pontevedra concentra casi un tercio de los expedientes

Los 16 procedimientos registrados en la provincia de Pontevedra representan casi el 31% del total gallego. Solo A Coruña la supera, mientras que Ourense y Lugo quedan a mayor distancia.

El aumento autonómico contrasta con la estabilidad de la adopción internacional. Galicia registró siete expedientes internacionales, exactamente los mismos que en 2024. La cifra confirma una tendencia de la última década marcada por el descenso y posterior estabilización de estas adopciones.

Las restricciones aplicadas por numerosos países de origen, el desarrollo de sus propios sistemas de protección y el endurecimiento de los requisitos han reducido considerablemente las adopciones internacionales respecto a los niveles alcanzados hace años.

Quién puede solicitar una adopción

En Galicia puede iniciar un procedimiento de adopción nacional una persona sola, un matrimonio o una pareja de hecho, con independencia de su estado civil. Como norma general, al menos uno de los solicitantes debe haber cumplido los 25 años.

El proceso comienza con una fase de información y formación. Después, los equipos especializados estudian la situación personal, familiar, social y económica de los solicitantes para determinar si son idóneos para adoptar.

Obtener la declaración de idoneidad no implica recibir de forma inmediata una propuesta. La espera depende, entre otros factores, del perfil de los menores que necesitan una familia y de la capacidad de los solicitantes para atender sus circunstancias.

Una persona o pareja puede mantener abierto simultáneamente un procedimiento de adopción nacional y otro internacional, aunque no es posible tramitar a la vez dos procedimientos internacionales en países distintos.

Los menores para los que es más difícil encontrar familia

No todos los procedimientos responden al perfil de un bebé o un niño de corta edad. El sistema de protección busca también familias para menores de mayor edad, grupos de hermanos y niños con enfermedades, discapacidades o necesidades especiales.

La Xunta cuenta con un programa específico para estas adopciones, dirigido especialmente a menores de entre ocho y diecisiete años, grupos de hermanos y niños o adolescentes con alguna discapacidad o circunstancia que dificulta su integración en una familia. Los solicitantes reciben preparación, asesoramiento y acompañamiento especializado.

Este tipo de adopción requiere que las familias dispongan de recursos, disponibilidad y una preparación adecuada para afrontar necesidades emocionales, educativas o sanitarias más complejas.

Dónde informarse

Las personas interesadas pueden consultar el Portal Galego de Adopcións, donde se explican las modalidades existentes, los requisitos y las distintas fases del procedimiento.

La Consellería de Política Social es la administración encargada de tramitar las adopciones en Galicia. Además de la información en línea, los interesados pueden dirigirse a los equipos provinciales especializados para recibir orientación antes de iniciar formalmente la solicitud.

La estadística publicada por la Xunta reúne cada año información sobre adopciones, tutelas, guardas y acogimientos y permite seguir la evolución de las medidas de protección aplicadas a los menores en situación de riesgo o desamparo.