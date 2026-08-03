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La Xunta solicita al Gobierno una comisión bilateral para «resolver las diferencias» en torno a la ley de la AP-9

Rueda insiste en que «las condiciones fijadas por la ley» pactada por BNG, PSOE y Sumar, «diluyen los compromisos económicos» con la comunidad

Uno de los peajes de la AP-9

Uno de los peajes de la AP-9 / Jesús Prieto

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

La AP-9 continúa dando que hablar en el ámbito político. El presidente gallego, Alfonso Rueda, avanzó este lunes que pedirá al Gobierno central una comisión bilateral con el propósito de «discutir y tratar de resolver las diferencias» sobre la ley de traspaso a la comunidad de la Autopista del Atlántico.

Rueda, tal como señaló en ocasiones anteriores, quiere «un cambio» en las «condiciones» que fija la normativa antes de negociar la transferencia. El mandatario opta por solicitar la comisión bilateral y no una comisión mixta de transferencias para poder redefinir la norma, puesto que, si se siguiese la segunda vía, se activaría el protocolo para negociar el traspaso «en las condiciones fijadas por la ley», pactada por BNG, PSOE y Sumar y que a ojos de la Xunta «diluye los compromisos económicos» con la comunidad.

«La negociación de la transferencia no se puede hacer a cualquier precio», alegó durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que volvió a defender que el texto aprobado en Madrid «no es el acordado por unanimidad en el Parlamento autonómico». Por ello, esgrimió, quiere negociar unas «condiciones justas», puesto que «los contribuyentes gallegos no tienen por qué pagar decisiones que no se adoptaron en Galicia».

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Fuente: El Correo Gallego

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