Tres nuevos científicos de prestigio se suman a la red de centros de investigación de la Xunta

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, recibió este lunes a los tres nuevos investigadores que se incorporan a trabajar a centros gallegos gracias al programa Oportunius. Con estos tres científicos, suman ya son 28 los contratados por la Xunta en el marco de esta iniciativa.

En este contexto, Marco Armiero es el nuevo contratado Oportunius en el Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales (CISPAC) en la Universidad de Santiago (USC), César Cabrera se incorpora al Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE) en la USC y Sara Abalde al Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS), también de la USC.

«Agradecemos que elijáis nuestra comunidad para hacer investigación de alto nivel. Sin duda, el talento investigador es un pilar fundamental para la I+G+i y vosotros sois un magnífico ejemplo», expresó Román Rodríguez en la recepción a estos tres científicos que tuvo lugar en San Caetano.

De los 28 investigadores Oportunius contratados en la actualidad, nueve (el 32 por ciento) escogieron Galicia para desarrollar su carrera investigadora, ocho (el 29 por ciento) retornaron a la comunidad después de trabajar en otros países y 11 (el 39 por ciento) apostaron por continuar su trayectoria en centros de investigación gallegos.

«El programa Oportunius es fundamental para que científicos gallegos, de otras comunidades autónomas y de otros países escojan Galicia para consolidar una trayectoria científica excelente, apostando por un entorno profesional atractivo y calidad de vida», destacó el conselleiro.

Trayectoria

Marco Armiero, historiador ambiental de nacionalidad italiana, ya está integrado en el CISPAC, donde desarrolla una investigación sobre la Iglesia católica y el medio ambiente, proyecto para el que recibió una ayuda Advanced Grant del ERC de 2,5 millones de euros. Este científico de amplia trayectoria internacional trabajaba en la Universidad Autónoma de Barcelona cuando decidió apostar por el centro interuniversitario compartido por las tres universidades públicas gallegas.

César Cabrera, de nacionalidad mexicana, desarrollaba su investigación en la Universidad de Hamburgo cuando optó por incorporarse al IGFAE, centro mixto de la USC y la Xunta. Este físico experimental recibió una ERC Starting Grant en 2025 y cuenta con una financiación de 1,9 millones de euros hasta febrero de 2031. En el IGFAE ya ha iniciado su trabajo y llevará a cabo su proyecto Dipolar SF, cuyo objetivo es construir un simulador cuántico para comprender cómo interactúan muchos átomos entre sí y cómo esa relación puede dar lugar a nuevos estados de la materia que podrían inspirar futuras tecnologías cuánticas.

En cuanto a Sara Abalde-Cela, que se incorpora al CiQUS de la USC, hasta ahora desarrollaba su investigación en el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL) de Braga, en Portugal. Cuenta con una ERC Consolidator Grant dotada con 1,9 millones de euros hasta julio de 2031. Su incorporación al CiQUS tiene como objetivo consolidar un programa científico interdisciplinar que combine química, biología y materiales avanzados para impulsar la investigación sobre el cáncer y la medicina personalizada.