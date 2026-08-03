Tregua al verano en Galicia: la lluvia se volverá a dejar ver en toda la comunidad desde esta tarde, apunta MeteoGalicia

Agosto empieza dándole la espalda el verano en Galicia. La comunidad se prepara para que la influencia de un centro de bajas presiones localizado al sudoeste de Irlanda nos deje un frente de lluvias durante la tarde de este lunes.

Tras una mañana que ha transcurrido con cielos parcialmente cubiertos y algunos chubascos en la provincia de Lugo, MeteoGalicia prevé que la tarde deje lluvias en toda la comunidad. Por su parte, las temperaturas se mantendrán en valores similares a los de estos días.

Para el martes se espera que se mantenga el flujo de vientos de componente oeste que seguirán trayendo mucha humedad. Los cielos seguirán cubiertos por el predominio de nubes bajas por la mañana y lloviznas en la mitad oeste y zonas altas. MeteoGalicia habla de que por la tarde se abrirán tímidos claros, con algunos chubascos ocasionales, más probables en la mitad norte. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso.

El miércoles volveremos a notar como se van acercando las altas presiones a Galicia, ya de nuevo con vientos de componente norte. Así, comenzaremos la jornada con nubes bajas y algunas lloviznas más probables en la mitad norte. Con el avance del día se irán abriendo claros, quedando con los cielos muy abiertos en la mitad sur y con más nubes en el norte, con lloviznas en A Mariña. Las temperaturas quedarán sin cambios o sufrirán ligeros descensos. El viento soplará flojo de componente norte, con intervalos de moderado por la tarde en las Rías Baixas.

Vigo irá de la lluvia al sol esta semana

Vigo no se escapa de las lluvias que se esperan para esta tarde y que apuntan a continuar, con menor intensidad, por la noche. Los próximos días la ciudad olívica vivirá con la alternancia de cielos muy nublados con otros poco nublados.

Mañana martes la lluvia seguirá sobre la ciudad en las primeras horas del día, pero MeteoGalicia apunta a que podrían parar por la tarde a pesar de la presencia de nubes. Las temperaturas serán altas para las mínimas y normales para las máximas respecto al habitual en esta época del año, con mínimas en descenso moderado y máximas en ascenso moderado.

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El jueves el tiempo volverá a cambiar, pasando de los 25 o 26 grados esperados para estos días y yéndose hasta los 31 °C, con la mínima bajando hasta los 15 °C ese mismo día.