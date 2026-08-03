Tráfico refuerza los controles de velocidad en las carreteras de Pontevedra durante la primera semana de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) reforzará entre los días 3 y 9 de agosto los controles de velocidad en las carreteras de la provincia de Pontevedra, dentro de la campaña especial de vigilancia y control que se desarrollará en toda España. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil incrementará su presencia, especialmente en las carreteras convencionales, con el objetivo de reducir la siniestralidad y prevenir las conductas de riesgo al volante.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, anunció este lunes la puesta en marcha del dispositivo e hizo un llamamiento a la responsabilidad de los conductores durante una de las semanas con mayor intensidad de tráfico del verano. Los controles se llevarán a cabo tanto en vías interurbanas como urbanas, con una atención especial a los tramos que presentan un mayor riesgo de accidentalidad.

La campaña pone el foco en la velocidad inadecuada, que continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para la seguridad vial. Según los datos de la DGT, este factor estuvo presente en el 22% de los siniestros mortales registrados en España durante 2024 y fue el tercer elemento concurrente más frecuente en los accidentes de tráfico.

Las estimaciones de Tráfico indican, además, que entre el 10% y el 15% del conjunto de los accidentes están relacionados directamente con el exceso de velocidad o con una velocidad inadecuada para las condiciones de la vía. Esta proporción aumenta hasta alrededor del 30 en el caso de los accidentes mortales.

«Respetar los límites de velocidad es una de las medidas más eficaces para salvar vidas. Unos minutos de prisa nunca compensan el riesgo que supone poner en peligro la propia vida y la de las demás personas usuarias de la vía», incidió Losada.

La intensificación de la vigilancia se produce después de la campaña especial de control de velocidad celebrada el pasado mes de abril. Durante aquel dispositivo se controlaron cerca de 1,9 millones de vehículos en toda España y fueron denunciados 98.723 conductores por superar los límites establecidos.

La DGT recuerda también que desde 2022 ya no está permitido rebasar en 20 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad para realizar un adelantamiento en carreteras convencionales. Esta medida fue adoptada con el propósito de mejorar la seguridad vial y reducir la gravedad de los accidentes que se producen en este tipo de vías.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil mantendrá los controles reforzados hasta el próximo domingo, 9 de agosto, dentro de una campaña que busca concienciar a los conductores sobre la importancia de adaptar la velocidad a los límites establecidos y a las circunstancias de la circulación.