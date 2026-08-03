Los profesores que lograron plaza en Galicia sacaron un 6,67 de media en la oposición

Los futuros profesores que consiguieron plaza este verano en la enseñanza pública gallega obtuvieron una nota media de 6,67 en la fase de oposición. Es decir, este fue el resultado promedio alcanzado estrictamente en los exámenes por las 1.017 personas seleccionadas, antes de sumar la experiencia docente, la formación académica y el resto de los méritos.

El cálculo realizado por FARO a partir de las puntuaciones individuales publicadas este lunes por la Consellería de Educación en el Diario Oficial de Galicia muestra que las notas se concentraron principalmente entre el cinco y el siete. Casi dos de cada tres nuevos docentes, el 63,6%, se situaron en esa franja. La relación oficial recoge únicamente a quienes superaron el procedimiento y obtuvieron plaza, no a todos los aspirantes que se presentaron a las pruebas.

En concreto, 268 seleccionados, el 26,4%, sacaron entre un cinco y menos de un seis. El grupo más numeroso fue el de quienes obtuvieron entre seis y menos de siete: 379 personas, el 37,3%.

Otros 289 opositores, el 28,4%, alcanzaron entre siete y menos de ocho; 74, el 7,3%, consiguieron entre ocho y menos de nueve; y únicamente siete, el 0,7%, llegaron al nueve o lo superaron.

Las cinco mejores notas

La calificación más alta de toda la fase de oposición fue el 9,8041 obtenido por Pablo Varela Rodríguez, seleccionado en Educación Física del cuerpo de maestros. El resultado quedó cerca de seis décimas por encima de la segunda mejor puntuación.

La segunda nota más alta fue el 9,3976 de Asier Lorenzo García, en Lengua Castellana y Literatura de Secundaria. La tercera correspondió a Esteban Decabo Nogueira, que logró un 9,1690 en Latín.

A continuación aparecen Isidro Vaqueiro Agulla, también en Educación Física de maestros, con un 8,8894, y Diego Villares Carrión, de la misma especialidad, con un 8,8315.

Educación Física del cuerpo de maestros coloca así a tres de sus opositores entre las cinco mejores calificaciones de la convocatoria.

Estas notas no son la calificación definitiva con la que los aspirantes quedaron ordenados. Todos ellos superaron la fase eliminatoria y posteriormente sumaron los puntos correspondientes a sus méritos.

Educación Física, la especialidad con mejores resultados

La especialidad con la nota media más alta fue Educación Física del cuerpo de maestros. Sus 21 seleccionados obtuvieron un promedio de 7,54 en la fase de oposición. Además de registrar la nota más alta de toda la convocatoria, concentró tres de los cinco mejores resultados individuales.

En el extremo contrario, la media más baja correspondió a Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, dentro del cuerpo de profesores especialistas de Formación Profesional, cuyos cuatro seleccionados consiguieron un promedio de 5,53.

La distancia entre las dos especialidades fue, por tanto, de algo más de dos puntos. Los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta que el número de seleccionados es muy distinto: algunas especialidades cuentan con decenas de nuevos profesores y otras únicamente con cuatro o cinco, por lo que una sola calificación puede modificar de forma importante su promedio.

Entre las especialidades con más candidatos a conseguir plaza, Educación Infantil alcanzó una media de oposición próxima al siete, mientras que Educación Primaria se situó también por encima del promedio global. Inglés de Secundaria, la especialidad con más plazas ofertadas, quedó por debajo de la media general.

La oposición no es la nota definitiva

La nota en los ejercicios de la Oposición no es lo único a tener en cuenta en el proceso de selección. La plaza no se adjudica atendiendo únicamente a ese resultado. Una vez aprobados los exámenes, la puntuación se combina con la fase de concurso, en la que se valoran la experiencia docente, la formación académica y otros méritos.

En los procedimientos de ingreso libre y en las plazas reservadas para personas con discapacidad, la oposición representa dos tercios de la nota final y el concurso aporta el tercio restante. La fórmula general es: Nota final = nota de oposición × 0,6667 + baremo de méritos × 0,3333.

De esta manera, un diez en los exámenes aporta un máximo de 6,6667 puntos a la calificación definitiva. Los diez puntos máximos del baremo de méritos se transforman, tras la ponderación, en otros 3,3333 puntos.

La convocatoria establece una ponderación diferente para el procedimiento de acceso de funcionarios docentes del subgrupo A2 al A1. En este turno, la fase de oposición representa el 55% de la puntuación y la fase de concurso, el 45%.

Por eso, la nota media definitiva del concurso-oposición no coincide con el 6,67 obtenido en los exámenes. Tras incorporar los méritos y aplicar las ponderaciones, la calificación final media de los seleccionados se situó en torno al 6,03.

El DOG ofrece ejemplos claros de cómo funciona el sistema. Pablo Varela, autor de la mejor oposición, tenía un baremo de 3,7 puntos y terminó con una calificación definitiva de 7,7694. Ofelia Novo Fernández, en cambio, obtuvo un 7,7156 en las pruebas, pero sus 9,92 puntos de méritos elevaron su nota final hasta el 8,4504, la más alta de todo el concurso-oposición.

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La experiencia y la formación pueden, por tanto, alterar de forma importante el orden resultante de los exámenes. También es posible obtener plaza con una puntuación final inferior a cinco, ya que el requisito eliminatorio consiste en aprobar la oposición; después, los aspirantes se ordenan por la suma ponderada de la prueba y los méritos hasta agotar las plazas adjudicables.