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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Localidades como Vigo han superado el récord de temperatura máxima para un mes de julio
Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.
A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.
Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.
Elena Ocampo
Galicia pasa de cero «megaincendios» de más de 10.000 hectáreas a al menos siete en solo cuatro años
Un informe de la Real Academia de Ingeniería sitúa a la comunidad como uno de los territorios donde el cambio de escala del fuego resulta más abrupto: menos igniciones, pero incendios cada vez más grandes, intensos y difíciles de apagar.
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R. V.
Extinguido el incendio de Monfero tras quemar 38 hectáreas y controlado el de Ourol, que ha arrasado 30
La actualización del estado de los incendios que afectan a Galicia de primera hora de viernes confirma la extinción del fuego que afectaba al concello de Monfero e indica que el de Ourol está controlado.
A las 23:50 horas del jueves quedó extinguido el incendio forestal del municipio coruñés de Monfero, en la parroquia de O Alto de Xestoso, registrado este miércoles a las 14:26 horas. Finalmente afectó a una superficie de 38,03 hectáreas, de las cuales 33,38 corresponden a monte raso y 4,65 a superficie arbolada, la mayor parte de ellas en el municipio lucense de Guitiriz. Para su extinción se movilizaron, en total, 2 técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 4 aviones.
Por otro lado, en el municipo lucense de Ourol se dio por controlado desde las 13:36 horas el fuego que afectaba a la parroquia de Merille. Según las últimas estimaciones provisionales, ha quemado una superficie de alrededor de 30 hectáreas. Comenzó el pasado miércoles a las 13:35 horas y, hasta el momento, para su extinción se han movilizado 2 técnicos, 11 agentes, 22 brigadas, 20 motobombas, 3 palas, 3 helicópteros y 2 aviones.
Iria D. Pombo
Los brigadistas gallegos vuelven del infierno de León: «Había momentos en los que el fuego ya estaba fuera de nuestra capacidad»
Mientras Galicia logra estabilizar los incendios de Ourol, Monfero y Taboada, los ochenta profesionales gallegos que ayudaron en Castilla y León regresan convencidos de que el peor enemigo del verano puede llegar en cuestión de horas.
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Manuel Méndez
Alertan del abandono y el riesgo de incendio en la isla de A Toxa
Los usuarios denuncian que hay restos de desbroces y de talas amontonados en el Monte Central. Exigen al Concello de O Grove una urgente actuación para acabar con este «polvorín».
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Diego Doval
Ravella busca de nuevo personal para la brigada forestal
Las cinco personas seleccionadas serán contratadas durante un periodo de tres meses.
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Manuel Méndez
Detenido un vecino de Meaño como presunto autor de numerosos incendios forestales
De 48 años y con antecedentes, habría protagonizado una sucesión de fuegos en las parroquias de Xil, Dena y Simes el pasado verano.
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Javier Fraiz
Policías a caballo, los vigilantes silenciosos del monte que evitan incendios
La Unidad de Caballería colabora en la prevención y la detección temprana del fuego, y su presencia ahuyenta a posibles incendiarios: «El efecto disuasorio funciona».
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Edgar Melchor
Tres incendios de más de 30 ha en Galicia: dos controlados y uno estabilizado
La Consellería do Medio Rural ha informado en la mañana de este jueves que el incendio forestal de A Coruña, en la parroquia do Alto de Xestoso, en el concello de Monfero, ha quedado controlado desde las 22.20 horas de ayer aproximadamente. Además, se consiguió controlar igualmente desde ayer a las 19.31 h el que afecta a la parroquia de Ínsua, en el concello de Taboada (Lugo) y estabilizar a las 3.02 h el que asola la parroquia de Merille, en el municipio de Ourol (Lugo).
- Con respecto al fuego de Monfero, que se inició este miércoles sobre las 14.25 horas, las últimas estimaciones cifran la superficie calcinada en alrededor de 30 hectáreas.
- El de Taboada, surgido a las 16.45 h del martes, ha arrasado en torno a 40 hectáreas.
- En cuanto al de Ourol, que comenzó a las 13.35 h de ayer, se calcula que ha quemado unas 30 hectáreas.
R. V.
Estabilizado un incendio agrícola en la parroquia silledense de Taboada
Este miércoles por la tarde se declaró un incendio en la parroquia silledense de Taboada. El fuego se originó a las 17.30 horas y fue estabilizado en menos de una hora, alrededor de las 18.17 horas, según informó Medio Rural.
R. V.
Estabilizado un incendio en Taboada tras quemar unas 20 hectáreas
La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha dado por estabilizado un incendio forestal que comenzó este martes por la tarde en el municipio de Taboada, en la zona sur de la provincia de Lugo, que ha afectado a una superficie aproximada de 20 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales.
El fuego comenzó a las 16:44 horas de ayer en la parroquia de Ínsua y, después del despliegue de medios realizado, quedó estabilizado en torno a las 22:26 horas.
Para los trabajos de extinción han sido movilizados hasta el momento 5 técnicos, 10 agentes, 22 brigadas, 14 motobombas y 3 excavadoras, medios que combatieron el fuego en tierra.
Desde el aire, han participado en el dispositivo de extinción 9 helicópteros y 6 aviones.
En declaraciones a EFE, el alcalde de Taboada, Roi Rigueira, precisó que este miércoles «siguen algunos medios en la zona, refrescando» la superficie quemada y «con labores de vigilancia» para evitar que las llamas puedan reavivarse, en una jornada que se prevé de calor en la zona sur de Lugo, con una temperatura máxima de 32 grados en ese municipio.
«En principio, la cosa está bastante bien, pero ayer decían que el día de hoy va a ser importante, porque hay que seguir vigilando la zona para evitar que el fuego pueda reavivarse», explicó el regidor local.
«La verdad es que la de ayer fue una tarde complicada, en una zona del ayuntamiento en la que hay bastante monte», dijo el alcalde, porque el fuego se quedó «cerca de algunos núcleos» de población.
En concreto, el fuego se quedó «muy cerquita» de núcleos como Tuiriz, A Pedreira, Sonán o Couso y las llamas llegaron a estar en algunos casos «a 30 o 40 metros de las viviendas», por lo que la situación fue «muy fastidiada», reconoció.
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