Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Elena Ocampo Imagen aérea del incendio. / Meteo Ferrolterra Galicia pasa de cero «megaincendios» de más de 10.000 hectáreas a al menos siete en solo cuatro años Un informe de la Real Academia de Ingeniería sitúa a la comunidad como uno de los territorios donde el cambio de escala del fuego resulta más abrupto: menos igniciones, pero incendios cada vez más grandes, intensos y difíciles de apagar. La noticia, aquí.

R. V. Extinguido el incendio de Monfero tras quemar 38 hectáreas y controlado el de Ourol, que ha arrasado 30 La actualización del estado de los incendios que afectan a Galicia de primera hora de viernes confirma la extinción del fuego que afectaba al concello de Monfero e indica que el de Ourol está controlado. A las 23:50 horas del jueves quedó extinguido el incendio forestal del municipio coruñés de Monfero, en la parroquia de O Alto de Xestoso, registrado este miércoles a las 14:26 horas. Finalmente afectó a una superficie de 38,03 hectáreas, de las cuales 33,38 corresponden a monte raso y 4,65 a superficie arbolada, la mayor parte de ellas en el municipio lucense de Guitiriz. Para su extinción se movilizaron, en total, 2 técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 4 aviones. Por otro lado, en el municipo lucense de Ourol se dio por controlado desde las 13:36 horas el fuego que afectaba a la parroquia de Merille. Según las últimas estimaciones provisionales, ha quemado una superficie de alrededor de 30 hectáreas. Comenzó el pasado miércoles a las 13:35 horas y, hasta el momento, para su extinción se han movilizado 2 técnicos, 11 agentes, 22 brigadas, 20 motobombas, 3 palas, 3 helicópteros y 2 aviones.

Iria D. Pombo Un grupo de bomberos forestales y agentes ambientales en la explanada de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, este jueves, antes del encuentro con Alfonso Rueda. / IDP Los brigadistas gallegos vuelven del infierno de León: «Había momentos en los que el fuego ya estaba fuera de nuestra capacidad» Mientras Galicia logra estabilizar los incendios de Ourol, Monfero y Taboada, los ochenta profesionales gallegos que ayudaron en Castilla y León regresan convencidos de que el peor enemigo del verano puede llegar en cuestión de horas. La noticia completa, aquí.

Manuel Méndez Los visitantes de A Toxa se quejan de la presencia de madera muerta y maleza en el Monte Central. / FdV Alertan del abandono y el riesgo de incendio en la isla de A Toxa Los usuarios denuncian que hay restos de desbroces y de talas amontonados en el Monte Central. Exigen al Concello de O Grove una urgente actuación para acabar con este «polvorín». La noticia, aquí.

Diego Doval La primera convocatoria para prevenir fuegos quedó desierta. / INAKI ABELLA DIEGUEZ Ravella busca de nuevo personal para la brigada forestal Las cinco personas seleccionadas serán contratadas durante un periodo de tres meses. Más información, aquí.

Manuel Méndez Momento en que trasladan al detenido al cuartel de Sanxenxo. / FdV Detenido un vecino de Meaño como presunto autor de numerosos incendios forestales De 48 años y con antecedentes, habría protagonizado una sucesión de fuegos en las parroquias de Xil, Dena y Simes el pasado verano. La noticia, aquí.

Javier Fraiz Brevebretema Policías a caballo, los vigilantes silenciosos del monte que evitan incendios La Unidad de Caballería colabora en la prevención y la detección temprana del fuego, y su presencia ahuyenta a posibles incendiarios: «El efecto disuasorio funciona». La noticia completa, aquí.

Edgar Melchor Un bombero, en labores de extinción de un incendio en Galicia, en una imagen de recurso. / Rosa Veiga (Europa Press) Tres incendios de más de 30 ha en Galicia: dos controlados y uno estabilizado La Consellería do Medio Rural ha informado en la mañana de este jueves que el incendio forestal de A Coruña, en la parroquia do Alto de Xestoso, en el concello de Monfero, ha quedado controlado desde las 22.20 horas de ayer aproximadamente. Además, se consiguió controlar igualmente desde ayer a las 19.31 h el que afecta a la parroquia de Ínsua, en el concello de Taboada (Lugo) y estabilizar a las 3.02 h el que asola la parroquia de Merille, en el municipio de Ourol (Lugo). Con respecto al fuego de Monfero , que se inició este miércoles sobre las 14.25 horas, las últimas estimaciones cifran la superficie calcinada en alrededor de 30 hectáreas.

, que se inició este miércoles sobre las 14.25 horas, las últimas estimaciones cifran la superficie calcinada en alrededor de 30 hectáreas. El de Taboada , surgido a las 16.45 h del martes, ha arrasado en torno a 40 hectáreas.

, surgido a las 16.45 h del martes, ha arrasado en torno a 40 hectáreas. En cuanto al de Ourol, que comenzó a las 13.35 h de ayer, se calcula que ha quemado unas 30 hectáreas.

R. V. El incendio declarado este miércoles en Taboada. / Bernabé / Amanda Castro Estabilizado un incendio agrícola en la parroquia silledense de Taboada Este miércoles por la tarde se declaró un incendio en la parroquia silledense de Taboada. El fuego se originó a las 17.30 horas y fue estabilizado en menos de una hora, alrededor de las 18.17 horas, según informó Medio Rural.