Los gallegos se ponen las pilas digitales: 44.000 personas acreditaron sus conocimientos el pasado año gracias a la red formativa pública

La capacitación digital de sus ciudadanos es uno de los objetivos que se pone la UE de cara a los próximos años y miles de gallegos ya han hecho los deberes. Según la Xunta, mediante la Estratexia Galicia Dixital 2030 se siguió durante el año pasado impulsando la capacitación digital de los gallegos a través de la Red de formación pública CeMIT y en concreto en 2025 se desarrollaron más de 645.000 horas de formación y se emitieron más de 44.000 certificaciones de competencias digitales.

Así lo señala la Administración autonómica en un comunicado en el que hace balance de la implantación de la Estratexia, que, destaca, contribuyó a movilizar más de 390 millones de euros en 2025 entre capital público y privado y «consolidó nuevos avances en la transformación digital» de la comunidad.

En esa línea, alegan que la Xunta reforzó sus servicios digitales con la renovación integral de la sede electrónica, que tramitó más de 1,6 millones de gestiones online y envió 1,9 millones de notificaciones electrónicas el pasado año; que en el campo judicial, se implantó la nova sede xudicial electrónica y se incorporó un nuevo visor al expediente xudicial electrónico que facilita la lectura de expedientes o que en el sector primario se completó la digitalización de las 53 lonjas y cofradías de Galicia.

Refuerzo en los servicios

En lo que respecta al refuerzo de servicios digitales de la Administración gallega, desde la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que coordina la Estratexia, refieren también que el uso de la aplicación XuntaEu, que permite el acceso a los principales servicios de la administración digital desde el móvil, siguió extendiéndose y alcanzó las 137.000 descargas. Además, a Oficinas de Atención á Cidadanía tramitaron 883.000 documentos digitalizados.

En el ámbito de la Justicia, explica igualmente que en 2025 se firmaron digitalmente 5,3 millones de documentos, se realizaron un total de 380.820 grabaciones de vistas y se enviaron más de 11,7 millones de comunicaciones electrónicas a través de LexNET.

Noticias relacionadas

Por otro lado, la Xunta recuerda que para 2030 la meta es que el 100% de la población disponga de cobertura de más de 100Mbps, que el 96% de las personas cuenten con competencias digitales, y que, cuando menos, el 50% sean mujeres; que más del 94% de los gallegos y gallegas compren online; que el 77,6% de las personas y el 90% de las empresas realicen sus gestiones con la administración online; o que el 35% de las empresas tecnológicas cuenten con especialistas en ciberseguridad, IA o datos.