Galicia, a la cabeza con mayor porcentaje de pacientes que reingresan al hospital tras el alta

Galicia es la segunda comunidad, tras Extremadura, con mayor tasa de reingresos hospitalarios. El 9,3 por ciento de los pacientes que son dados de alta recaen antes de un mes y tienen que volver al hospital. El Ministerio de Sanidad utiliza este dato como indicador para medir la calidad de la atención que se presta en los centros hospitalarios. Así, explica que, con carácter general, un reingreso puede ser indicativo de dos situaciones: o bien, surgieron complicaciones tras la marcha del paciente pudiendo entonces «reflejar un inadecuado seguimiento del paciente» o bien se pudo producir «un alta de hospitalización prematura».

En todo caso, el elevado envejecimiento de la población gallega puede ser un factor que también contribuya a elevar la tasa de reingresos. En concreto, el 3,1 por ciento de los pacientes que reciben el alta en los centros sanitarios gallegos vuelve al hospital antes de ocho días y otro 6,2 por ciento regresa en el plazo de un mes.

Por patologías

El mayor número de reingresos en Galicia se registra entre los pacientes que sufren leucemias. Uno de cada cuatro vuelve a ser hospitalizado antes de 30 días. Pero también tienen una tasa alta de retornos al hospital las enfermedades del aparato respiratorio: el 15 por ciento recae.

Asimismo, son frecuentes los reingresos de infecciones por VIH (el 13,4 por ciento) o las recaídas en patologías infecciosas y parasitarias, sistémicas o no localizadas (12,1 por ciento).

Y cuando estos pacientes vuelven al hospital suelen pasar más tiempo que la primera vez. Si la estancia media en la primera hospitalización es de 7,3 días, en el reingreso permanecen casi 10 jornadas.

Otro de los indicadores que analiza el Ministerio de Sanidad es la tasa de mortalidad hospitalaria. En Galicia fallece el 6,1 por ciento de los pacientes ingresados. Es la segunda tasa más alta después de Canarias (6,2 por ciento) y es el doble de las defunciones que registra Cataluña (3,4 por ciento) entre sus pacientes hospitalizados.