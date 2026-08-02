La Xunta busca recortar el gasto en sustituciones con un mayor control sobre las bajas en sanidad y educación

Galicia lleva dos años seguidos incumpliendo el límite de gasto marcado por Hacienda, lo que obliga a la Xunta a presentar planes económico-financieros con actuaciones correctoras. En la documentación remitida a la Airef (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) el Ejecutivo gallego plantea nuevas medidas de ahorro. Por un lado, prevé reducir el gasto de personal en el ámbito sanitario y educativo mediante «la reducción de las sustituciones por bajas». Y además contempla rebajar la factura farmacéutica mediante la compra centralizada de medicamentos y el aumento de la prescripción de genéricos.

Así lo recoge la Airef en un informe en el que evalúa el plan económico-financiero de Galicia para corregir el incumplimiento de la regla de gasto. Según las estimaciones de la Xunta, el objetivo con estas medidas es alcanzar un ahorro de 9 millones de euros en 2026, que se ampliará a 50 millones de euros en 2027.

¿Y cómo recortará la Xunta el gasto en sustituciones en educación y sanidad? No se trata de dejar de cubrir vacantes, sino de reducir el impacto de las bajas laborales. La Consellería de Sanidade explica que están trabajando en mejorar las condiciones laborales de su personal «con la finalidad de promover el bienestar y fortalecer la salud ocupacional de la plantilla». Por otro lado, está el Plan de seguimiento y control de la incapacidad temporal, que ya se puso en marcha, y que esperan que tenga resultados también en el seno de la plantilla de la Administración autonómica.

«Se trata de lograr una gestión más eficiente de estos procesos», argumentan. «Lo lógico es que las bajas no se prolonguen más de lo necesario por razones ajenas a la situación clínica del paciente e imputables al funcionamiento del sistema. Por lo tanto, la Consellería de Sanidade está actuando para reducir las ineficiencias en la gestión de las incapacidades», defienden.

Modificaciones de crédito

De esta manera, la campaña emprendida por la Xunta para reducir las bajas laborales, no solo tiene por finalidad paliar su impacto en el sector privado, donde las empresas llevan tiempo quejándose de los perjuicios que sufren por esta causa, sino también poner coto al creciente gasto que afronta la Administración autonómica en la contratación de sustitutos para mantener operativos servicios públicos básicos.

De hecho, los presupuestos de la Consellería de Sanidade y Educación acostumbran a quedarse cortos en materia de personal y son habituales las modificaciones de crédito destinadas a la contratación de sustitutos.

En 2025, según los datos de ejecución presupuestaria, Sanidade gastó 422,2 millones más de lo presupuestado y estas cuantías extra se destinan sobre todo a coberturas de personal y a afrontar desvíos en la factura farmacéutica. Es, por esta razón, que el plan económico-financiero que la Xunta ha remitido a la Airef pone el foco en estos dos ámbitos: sustituciones y medicamentos.

Medicamentos

En materia farmacéutica se prevén ahorros, por un lado, en la prescripción de genéricos, pero también por la vía de la compra centralizada de medicamentos. La Consellería de Sanidade ya compra determinados fármacos de forma conjunta para todas las áreas sanitarias, de manera que obtiene unos precios más competitivos que negociando cada hospital por separado. Pero el pasado junio se anunció la creación de una central de compras que supondrá extender este modelo centralizado a la totalidad de los productos farmacéuticos que se adquieren en el Sergas. Esto permitirá a la Xunta contener el creciente gasto en farmacia que deriva del envejecimiento poblacional.

Aunque los ingresos autonómicos están al alza, pues crece la recaudación vía tributos, las administraciones no pueden aumentar el gasto de manera desenfrenada. Deben ajustarse a los principios marcados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El objetivo es que los gastos crezcan más o menos al mismo ritmo que los ingresos y no tener que recurrir al endeudamiento.

Incendios y subidas salariales

Galicia incumplió la regla de gasto cuatro veces. En 2016 y en 2019. Tras la pandemia, quedaron suspendidas las normas de estabilidad presupuestaria durante cuatro años. Y después volvió a superar los límites en 2024 y 2025.

La Xunta justifica ante la Airef que el incumplimiento del pasado año se debió al «incremento no previsto» de determinadas partidas de gasto, fundamentalmente de personal, así como al desembolso extraordinario derivado de los incendios e inundaciones registrados en 2025.

En el capítulo de personal, el Ejecutivo autonómico señala como causas de la desviación del gasto las mejoras salariales pactadas con los sindicatos en el ámbito sanitario para frenar la huelga en Atención Primaria.