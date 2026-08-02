Insumisos al volante: circular sin carné en Galicia ya lleva a más conductores al banquillo que el alcohol y las drogas

No son casos aislados. Ocurre a diario y no hay concello que se salve de esta creciente lacra en las carreteras gallegas. Son conductores sin carné que realizan sus trayectos habituales, como el de ida y vuelta de A Coruña a los polígonos de Arteixo, la travesía costera entre Vigo y Nigrán o los desplazamientos por la comarca de Ferrol. Incluso los hay que suman media vida al volante sin haber pisado una autoescuela o que, tras haber sido condenados a la retirada de la licencia, acuden en su propio vehículo a los juzgados como acusados de un nuevo delito contra la seguridad vial. Durante el último año, fueron interceptados en las carreteras de Galicia casi 3.500 conductores sin carné, bien porque nunca se examinaron o porque agotaron todos los puntos y siguen al volante o incluso porque ya habían sido condenados a la retirada del permiso, pero siguen al volante. Un delito por el que se enfrentan a una pena de prisión de tres a seis meses y que ya suma casi el 40% de las condenas por infracciones penales en las carreteras de la comunidad.

A lo largo de 2025 fueron detectados en la red viaira de Galicia una media de 10 delitos diarios contra la seguridad vial, lo que supone un 14% más que el año anterior y más del 40% de todas las infracciones penales al volante (8,300, un 3,5% más), según el balance de la memoria de la Fiscalía Superior.

Pero la balanza de la justicia penal ha dado un vuelco al perfil de los conductores que se sientan en el banquillo y de las sentencias dictadas. Ahora se coloca a la cabeza el insumiso al volante; el infractor que se sube al coche sabiendo que no tiene carné y al que le da igual. Hasta ahora, el principal motivo que llevaba a un conductor al juzgado era una noche de fiesta o una comida familiar con una copa de más o incluso con consumo de drogas.

Pero hoy, la realidad en la sala de vistas en Galicia es otra: casi un 53% de los delitos de tráfico juzgados (2.426) son por conducir sin carné frente a los casi 2.000 (42% del total) por conducción bajo la influencia de alcohol y/o drogas y un 55% de las condenas por este tipo de infracciones penales son por ponerse al volante sin licencia (2.520) frente a las poco más de 1.800 de la conducción en estado ebrio o tras haber consumido algún estupefaciente. Las condenas en delitos de tráfico en Galicia por conducir sin carné ya son casi un 40% más que las dictadas por conducción bajo los efectos del alcohol y/o las drogas. En el caso de la provincia de A Coruña, la tasa de condenados sin carné representa el 23%, mientras quen en la provincia de Pontevedra se dispara hasta casi el 70%.

Aunque en carretera, las patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local abren más expedientes por delitos de alcohol y/o drogas (casi 4.200 el año pasado, un 4% menos que el ejercicio anterior) que de conductores sin carné (3.429, un 14% más que en 2024), cuando la maquinaria judicial llama al banquillo y dicta sentencia, la realidad pone a los insumisos al volante a la cabeza.

Reincidentes y juicio rápido

¿El motivo? La reincidencia. El que da positivo por alcohol muchas veces y es imputado paga la multa, acata la retirada temporal del carné y escarmienta, según explican fuentes judiciales. Pero el conductor sin carné vive en una «espiral de desprecio a la norma». Retirarle el permiso a quien ya no lo tiene o a quien le da igual tenerlo porque conduce igualmente es como dictar una orden de alejamiento a quien ya ha decidido saltársela. «Les da igual —añaden— la sanción administrativa, la pérdida de puntos e incluso ir al juzgado».

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El 85% de estos casos se resuelven por la vía del juicio rápido. Es decir, con una conformidad penal en la que el infractor entra en el juzgado, firma la condena que le permite rebajarla en un tercio y, en consecuencia, eludir el ingreso en prisión si carece de antecedentes penales, sale por la puerta… Y, en la mayoría de los casos, vuelve a coger el coche para volver a casa.