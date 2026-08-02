Rueda avanza nuevas rebajas fiscales en 2027 para facilitar el acceso a una vivienda

La vivienda seguirá siendo una prioridad para la Xunta en los próximos presupuestos de 2027. El jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, aboga por «ir muy a fondo» con las políticas que permitan facilitar el acceso de las familias a un hogar en propiedad o alquiler. Y, por esta razón, anticipó que «si es posible» se implantarán nuevas rebajas fiscales para «ayudar a la gente para que con menos impuestos pueda comprar una vivienda».

La crisis habitacional se ha convertido ya en la principal preocupación de la ciudadanía, según los sondeos. Y, tras años en los que las administraciones apenas impulsaron la construcción de inmuebles protegidos, la Xunta busca ahora poner remedio colocando la vivienda entre sus ejes prioritarios, junto a la dependencia y la mejora de la Atención Primaria, según avanzó Rueda en una entrevista a Europa Press.

Se han implantado ya rebajas fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y se han establecido estímulos a promotores y cooperativas para que construyan inmuebles. Pero el presidente avanza que están estudiando nuevas bonificaciones en este ámbito de cara a 2027.

Dependencia y sanidad

Además, también quiere profundizar en servicios sociales y apunta a la atención a la dependencia. No en vano, en el último debate autonómico de política general comprometió que el Bono Coidado no Fogar, que concede 5.000 euros anuales a las personas dependientes atendidas en su propio domicilio, se extenderá a 10.000 beneficiarios adicionales en lo que resta de legislatura —hasta llegar a los 50.000—.

Y como tercera pata relevante, citó el plan de reforma de la Atención Primaria, del que ya se conocen algunas propuestas que el Sergas ha puesto sobre la mesa, como el aumento de plazas de enfermería o la incorporación de nuevas categorías como los podólogos a los centros de salud.

Las nuevas medidas se avanzarán cuando toque «por respeto a la negociación», pero Rueda confiesa que está «muy esperanzado» con ese plan, del que destaca que se llevará «más recursos» públicos y supondrá «un esfuerzo económico» relevante para la comunidad. «Pero no solo eso, también es un esfuerzo de organización, de cambio de la cultura asistencial», ha apostillado.

Deberes electorales

De cara a las próximas elecciones municipales de 2027, Rueda se plantea como objetivo gobernar en las cuatro diputaciones —ahora mismo el PPdeG tiene las de Ourense y Pontevedra—. Aún sin descartar «nada» —preguntado por las opciones en Vigo—, reconoce que «va a ser muy difícil» lograr hacerse con el bastón de mando en las siete urbes. «Pero, desde luego, alguna más de las que tenemos sí», señaló, para apostillar que su meta es «mejorar el número de concejales, en todas».