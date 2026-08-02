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El PSdeG acusa a Rueda de extenderle la «alfombra roja» a Vox: «Cada vez está más claro que son lo mismo»

Lara Méndez afea al presidente de la Xunta que normalice acuerdos con la ultraderecha que niega la violencia machista y el cambio climático

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez.

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez. / Hugo Ucha Boan

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R. S. C.

Santiago

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, acusó al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, de extenderle la «alfombra roja» a la ultraderecha mientras «media Europa levanta un cordón sanitario». «Cada vez está más claro que PP y Vox son lo mismo. No lo decimos nosotros, lo confirma él cada vez que habla», censuró.

Así se pronunció tras las declaraciones de Rueda en las que consideró que, si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no logra suficientes apoyos en las elecciones generales para gobernar «en solitario», está «obligado a conformar mayorías», en lo que se mostró consciente de que Vox estará en la ecuación. «Lo lógico», esgrimió, es que «busque esas mayorías y que se normalicen si son necesarias».

Un día después, estas declaraciones se han encontrado las críticas de la dirigente socialista, que cree que, para Rueda, «pactar con la ultraderecha es lo lógico». «Es decir, que sentar en los gobiernos a quien niega la violencia machista y el cambio climático, por ejemplo, es lo lógico», afeó.

Vox en Galicia

Lara Méndez apuntó que el propio Rueda «admite que no le gustan muchos de los postulados de Vox» y, aún así, «pide normalizarlos». «Reconoce lo que son y les pide paso», reprochó. De este modo, la responsable de Organización del PSdeG le encomendó al líder del PPdeG que le diga a la ciudadanía gallega que, «cuando le hagan falta los votos de la ultraderecha, hará exactamente lo que hoy le recomienda a Feijóo».

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«La puerta que abre en Madrid da directamente a San Caetano. Vox no tiene hoy diputados en el Parlamento gallego y la labor de un presidente sería que siguiera sin tenerlos, no prepararle el terreno», censuró Méndez, que aseguró que el PSdeG «no» está dispuesto a «normalizar a la ultraderecha».

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