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Los memorialistas denuncian un «espolio» de los Franco en Meirás con la «complicidade» del Estado

Apelan al valor histórico y patrimonial de muchos de los bienes retirados y culpan al Gobierno por «non defenderlos axeitadamente» en su demanda

Protesta en 2024 ante el Pazo de Meirás

Protesta en 2024 ante el Pazo de Meirás / Carlos Pardellas

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A. P.

Primeras reacciones a la mudanza de los Franco en Meirás. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica denuncia un «espolio» con la «complicidade» del Estado y la «pasividade» de la Xunta. El colectivo sostiene que los descendientes del dictador están retirando bienes con un importante valor histórico y patrimonial que «non foron defendidos axeitadamente polo Estado» en su demanda.

«É máis, o Estado está a colaborar de xeito inmoral na xestión da saída destes bens, pechando en exclusiva o pazo para que os Franco executen un novo espolio de bens». Los memorialistas recuerdan que los herederos del general golpista ya vendieron diversas piezas de Meirás antes de que el Estado tomase popsesión de la propiedad en diciembre de 2020 y afean al Gobierno que priorice de «xeito abusivo e inxustificado» los «intereses espoliadores» de la familia Franco sobre un dereito da cidadanía recollido na Lei de Patrimonio» (en alusión a las visitas a este BIC).

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La Comisión carga también contra la Xunta, a la que acusa de incumplir sus obligaciones de control y supervisión en el traslado de los bienes, para cuyo desmontaje tuvieron que emplearse grúas.

Fuente: La Opinión A Coruña

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