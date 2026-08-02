Galicia bate récord de familias numerosas: suman ya más de 32.750

En una comunidad como Galicia con la natalidad bajo mínimos, se da la paradoja de que las familias numerosas baten récords. A 31 de diciembre de 2025 había 32.750 acreditaciones activas en la comunidad, 1.531 más que un año antes. El incremento fue del 4,9%, según la estadística difundida por la Consellería de Política Social.

La mayor parte de estos títulos, 28.638, pertenecen a la categoría general, que incluye a núcleos con 3 hijos (o 2 si uno tiene discapacidad, o supuestos especiales como progenitores separados con 3 hijos en común, entre otros casos). Los otros 4.112, el 12,6%, corresponden a familias reconocidas dentro de la categoría especial: cinco o más hijos, o con cuatro hijos si al menos tres proceden de parto, adopción o acogimiento múltiple, o por bajos ingresos según los límites de renta establecidos.

Los datos de la Administración autonómica consolidan así la tendencia ascendente en el número de hogares gallegos que cuentan con esta acreditación. Durante el conjunto de 2025, la Xunta expidió 12.030 títulos de familia numerosa.

La distribución territorial refleja una elevada concentración en las provincias atlánticas: A Coruña encabezó la relación con 4.926 títulos expedidos, mientras que Pontevedra se situó muy cerca, con 4.717.

A una distancia considerable aparecen las dos provincias del interior. En Lugo se tramitaron 1.203 acreditaciones durante el pasado año y en Ourense, 1.184. En conjunto, A Coruña y Pontevedra aglutinaron más de ocho de cada diez títulos expedidos por el Gobierno gallego a lo largo del ejercicio.

La misma distribución se mantiene al analizar el número total de acreditaciones que continuaban vigentes al terminar el año. A Coruña era la provincia con más títulos activos, con 13.886, y Pontevedra ocupaba la segunda posición, con 12.901. Lugo contabilizaba 3.084 y Ourense, 2.879.

De este modo, las provincias de A Coruña y Pontevedra sumaban 26.787 títulos de familia numerosa, cerca del 82% de todos los existentes en Galicia. Esta concentración se corresponde también con el mayor peso demográfico de ambos territorios dentro de la comunidad.

Beneficios fiscales, educativos y de vivienda

El reconocimiento oficial de la condición de familia numerosa permite acceder a distintas medidas de apoyo promovidas por la Xunta. Entre ellas se encuentran deducciones fiscales, ventajas en el ámbito educativo y de la conciliación, ayudas relacionadas con la vivienda y bonificaciones en el transporte.

Las familias que disponen de esta acreditación también pueden beneficiarse de descuentos mediante el Carné Familiar Galego. La Administración autonómica presenta este conjunto de medidas como parte de su política de apoyo económico y social a los hogares con un mayor número de hijos.